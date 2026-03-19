[사설] 美 “북핵 중대 위협”에도 비핵화 뺀 공존, 꿈보다 해몽인가

이미지 확대 한미연합훈련 19일 끝난 한미 연합 지휘소훈련(CPX)인 ‘자유의 방패’(프리덤실드·FS) 연습에서 최신 방공체계이자 ‘미국판 아이언돔’으로 불리는 간접화력방어체계(IFPC)의 운용 장면이 처음 공개됐다. 지난해 9월 주한미군에 처음 배치된 IFPC는 해외 미군 기지 중 한반도에 최초 배치된 것으로 알려졌다. 사진은 경기도 연천군 임진강에서 최근 실시된 한미연합 도하훈련에서 미군 시누크 헬기가 부교를 공중 수송하는 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한미연합훈련 19일 끝난 한미 연합 지휘소훈련(CPX)인 ‘자유의 방패’(프리덤실드·FS) 연습에서 최신 방공체계이자 ‘미국판 아이언돔’으로 불리는 간접화력방어체계(IFPC)의 운용 장면이 처음 공개됐다. 지난해 9월 주한미군에 처음 배치된 IFPC는 해외 미군 기지 중 한반도에 최초 배치된 것으로 알려졌다. 사진은 경기도 연천군 임진강에서 최근 실시된 한미연합 도하훈련에서 미군 시누크 헬기가 부교를 공중 수송하는 모습. 연합뉴스

2026-03-20 27면

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정부가 ‘북한 비핵화’는 빼고 ‘남북 간 평화 공존 제도화’를 골자로 한 제5차 남북관계발전계획을 마련했다. 윤석열 정부의 제4차 기본계획(2023~2027)을 조기 폐기하고 대북 정책의 나침반을 새로 만든 셈이다. 북핵 문제 해결보다는 북한이 주장한 ‘적대적 두 국가’를 ‘통일을 지향하는 평화적 두 국가’로 전환하는 데 방점이 찍혔다. 중동전쟁 속 북한의 핵미사일 위협이 점증하는 가운데 정부 내부에서는 물론 한미 간 엇박자가 이어져 가뜩이나 우려가 높아진 상황이다. 불안해진 안보 현실을 외면한 대책 없는 낙관에 대북 안보 태세가 흔들리지나 않을지 걱정이 더 커진다.정부의 계획안은 ‘한반도 평화 공존 및 공동 성장’을 비전으로 북한 체제 존중, 흡수통일 불추구, 적대 행위 불추진, 호혜적 교류협력 추진 등을 앞세웠다. 북핵 관련해서는 ‘전쟁과 핵 없는 한반도 실현’ 등 원론적 수준의 수사로 채워졌다. 북한 비핵화와 인권 문제 해결 등이 모두 빠졌다.중동전쟁 와중에 북한의 미사일·방사포 발사 등 도발 수위는 갈수록 높아지고 있다. 미 국가정보국(DNI)은 그제 ‘2026 연례 위협 평가 보고서’에서 북한이 미사일과 핵탄두를 포함한 전략무기 프로그램을 확대함으로써 미국과 한국, 일본에 중대한 위협이 되고 있다고 경고했다. 특히 북한이 러시아·우크라이나 전쟁에 참전해 드론 등 ‘귀중한 전투 경험’을 쌓았다는 대목을 의미 있게 짚었다. 중러와의 협력을 강화하면서 북한이 도발 수위를 더 높일 가능성을 간과할 수 없다는 의미다.이재명 대통령은 비핵화가 더이상 현실성이 없다는 사실을 여러 번 언급했다. 틀린 말은 아니지만 북핵 해결 없는 평화 공존 역시 공허한 구호일 뿐이다. 어제 끝난 한미연합훈련에서 ‘미국판 아이언돔’ 간접화력방어체계(IFPC) 운용이 처음 공개됐고, 해체하려던 드론작전사령부가 존치된 것은 다행스럽다. 안보당국 간 엇박자 없이 정책을 조율하고 대북 억지력은 꾸준히 강화돼야만 한다.