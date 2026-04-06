[서울데이터랩]‘풍산홀딩스’ 29.99% 상한가…실시간 상승률 1위

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6일 오전 9시 10분 풍산홀딩스(005810)가 등락률 29.99%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 풍산홀딩스는 개장 직후 3만 5668주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 1만 900원 오른 4만 7250원이다.한편 풍산홀딩스의 PER은 9.15로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 6.57%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.이어 상승률 2위 광전자(017900)는 현재가 5510원으로 주가가 23.68% 폭등하고 있다. 상승률 3위 풍산(103140)은 현재 11만 8200원으로 22.11% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 인스코비(006490)는 22.05% 폭등하며 537원에 거래되고 있다. 상승률 5위 후성(093370)은 17.94%의 급등세를 타고 1만 520원에 거래되고 있다.6위 계양전기우(012205)는 현재가 1만 2880원으로 9.80% 상승 중이다. 7위 티엠씨(217590)는 현재가 2만 2250원으로 8.80% 상승 중이다. 8위 코리아써키트(007810)는 현재가 7만 3900원으로 8.68% 상승 중이다. 9위 롯데에너지머티리얼즈(020150)는 현재가 4만 3400원으로 7.29% 상승 중이다. 10위 삼성E＆A(028050)는 현재가 4만 3300원으로 6.78% 상승 중이다.이밖에도 효성티앤씨(298020) 6.38%, LS ELECTRIC(010120) 6.37%, 포스코DX(022100) 5.57%, 일진전기(103590) 5.35% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]