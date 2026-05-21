월급 끊기는 노후, ‘배당 월급’으로 설계하라[김은강 PB의 생활 속 재테크]

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월급 끊기는 노후, ‘배당 월급’으로 설계하라[김은강 PB의 생활 속 재테크]

입력 2026-05-21 02:42
수정 2026-05-21 02:42
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세줄 요약
  • 은퇴 뒤 월급 공백, 생활비 흐름 설계 필요
  • 월배당 ETF·채권·보험으로 현금흐름 분산
  • ISA·IRP 활용해 세금 부담과 과세이연 관리
은퇴 후 가장 크게 느끼는 변화는 월급이 끊긴다는 점이다. 통장에 매달 정해진 날짜에 돈이 들어오지 않으면 생각보다 불안감이 커진다. 그래서 노후 자산관리는 단순히 수익률을 높이는 것보다 ‘매달 생활비가 들어오는 구조’를 만드는 게 중요하다.

먼저 많이 활용되는 게 월배당 상장지수펀드(ETF)다. ETF는 주식처럼 사고팔 수 있는 펀드인데, 최근에는 매달 배당금을 주는 상품이 많아졌다. 고배당 ETF는 당장 현금 흐름을 만들기 좋고, 배당성장 ETF는 시간이 갈수록 배당이 늘어 물가 상승에 대응하는 데 도움이 된다.

채권도 노후 현금흐름에 유용하다. 국채나 공공기관 채권은 비교적 안전하고, 만기를 나눠 투자하면 일정 시점마다 돈이 돌아온다. 은행이나 보험사가 발행하는 채권은 금리가 더 높지만, 만기가 늦춰지거나 이자가 미뤄질 가능성도 있어 한 상품에 몰아넣기보다는 나눠 담는 게 좋다.

다음은 보험이다. ETF와 채권이 현금흐름의 양을 채운다면, 보험은 그 흐름이 끊기지 않도록 보장하는 동시에 세제 혜택까지 더하는 역할을 한다. 즉시연금보험은 목돈을 넣으면 다음 달부터 연금이 나오고, 종신형은 평생 받을 수 있다. 연금보험은 세금 부담을 줄이는 데 장점이 있다.

현금흐름 설계만큼 중요한 것이 세금 관리다. 금융소득이 연간 2000만 원을 초과하면 종합과세 대상이 되어 최대 45%의 세율이 적용될 수 있다. 개인종합자산관리계좌(ISA)를 활용하면 최대 400만원까지 비과세 혜택을 받을 수 있다. 개인형퇴직연금(IRP)은 소득이 없어도 추가 납입이 가능하며, 운용 수익에 대한 과세이연 효과가 연금 수령 시점까지 유지된다.﻿

신한 프리미어 PWM일산센터 PB팀장
2026-05-21 B4면
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