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계란이 왔어요~ 17% 싼 태국산 신선란

한 소비자가 19일 서울 강서구 홈플러스 강서점에서 태국산 계란을 살펴보고 있다. 고병원성 조류인플루엔자(AI)의 국내 발생 여파로 계란 소매가격이 지난 18일 전국 평균 6871원(30구)으로 고공행진 중인 가운데 농림축산식품부는 이달 말까지 9차례에 걸쳐 태국산 신선란을 들여와 이보다 16.7% 저렴한 5890원에 판매한다고 밝혔다.

연합뉴스