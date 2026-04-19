계란이 왔어요~ 17% 싼 태국산 신선란

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

계란이 왔어요~ 17% 싼 태국산 신선란

입력 2026-04-19 23:43
수정 2026-04-19 23:43
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
계란이 왔어요~ 17% 싼 태국산 신선란
계란이 왔어요~ 17% 싼 태국산 신선란 한 소비자가 19일 서울 강서구 홈플러스 강서점에서 태국산 계란을 살펴보고 있다. 고병원성 조류인플루엔자(AI)의 국내 발생 여파로 계란 소매가격이 지난 18일 전국 평균 6871원(30구)으로 고공행진 중인 가운데 농림축산식품부는 이달 말까지 9차례에 걸쳐 태국산 신선란을 들여와 이보다 16.7% 저렴한 5890원에 판매한다고 밝혔다.
연합뉴스


한 소비자가 19일 서울 강서구 홈플러스 강서점에서 태국산 계란을 살펴보고 있다. 고병원성 조류인플루엔자(AI)의 국내 발생 여파로 계란 소매가격이 지난 18일 전국 평균 6871원(30구)으로 고공행진 중인 가운데 농림축산식품부는 이달 말까지 9차례에 걸쳐 태국산 신선란을 들여와 이보다 16.7% 저렴한 5890원에 판매한다고 밝혔다.

연합뉴스

2026-04-20 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
국내 계란 소매가격 상승의 원인은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로