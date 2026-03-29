“미국에도 K뷰티 DNA 이식하라”… 이재현 CJ 회장, 명동 현장 경영

이미지 확대 이재현(왼쪽 두 번째) CJ그룹 회장이 지난 26일 서울 중구 명동의 ‘CJ올리브영 센트럴 명동타운’ 매장에서 분기마다 특정 브랜드를 집중 조명하는 ‘글로벌 브랜딩’ 공간에 대한 설명을 듣고 있다.

CJ그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 이재현(왼쪽 두 번째) CJ그룹 회장이 지난 26일 서울 중구 명동의 ‘CJ올리브영 센트럴 명동타운’ 매장에서 분기마다 특정 브랜드를 집중 조명하는 ‘글로벌 브랜딩’ 공간에 대한 설명을 듣고 있다.

CJ그룹 제공

2026-03-30 B3면

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이재현 CJ그룹 회장이 서울 명동 CJ올리브영 매장을 찾아 글로벌 사업 전략을 점검했다. 오는 5월 올리브영의 미국 시장 진출을 앞두고 현장 경영을 통해 ‘K뷰티 세계화’에 힘을 실으려는 행보다.이 회장은 지난 26일 장남인 이선호 CJ그룹 미래기획그룹장, 이선정 올리브영 대표 등 주요 경영진과 함께 ‘올리브영 센트럴 명동 타운’을 방문했다고 CJ그룹이 29일 밝혔다. 공식 개점을 앞두고 이뤄진 이번 방문에서 이 회장은 매장 운영 현황을 꼼꼼히 살폈다.명동 상권은 외국인 고객 비중이 약 95%에 달해 글로벌 시장의 성공 가능성을 가늠하는 테스트베드 역할을 하는 곳이다. 특히 올리브영이 미국 캘리포니아주 패서디나에 1호점 출점을 앞두고 있어 이 회장이 직접 글로벌 전략의 완성도를 점검했다.이 회장은 이날 외국인 관광객의 구매 동선을 따라 색조 화장품, 건강식품, 마스크팩, 선케어 매대를 차례로 살폈다. 특히 마스크팩 진열 매대를 3배 이상 확대한 ‘마스크 라이브러리’를 살펴보며 “미국 시장에서도 이처럼 지속 가능한 K뷰티 생태계를 구축해야 한다”고 강조했다. 또 QR코드로 전 세계 150개국에서 접속 가능한 역직구몰 ‘올리브영 글로벌몰’과 연동한 온·오프라인 연계(O2O) 서비스에 대해서는 “미국 현지 매장에도 이런 혁신 DNA가 반드시 이식돼야 한다”고 주문했다.이 회장의 올리브영 방문은 지난 1월 서울 광화문에 문을 연 건강 중심 매장 ‘올리브베러’에 이어 올해 들어 두번째다. CJ올리브영은 지난해 매출 5조 8335억원, 영업이익 7447억원을 기록하며 전년 대비 각각 20% 이상 성장했다.