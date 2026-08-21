국제유가 불안에 석유 최고가격 동결
휘발유 1784원·경유 1773원
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
서울시내 한 주유소의 모습. 서울신문DB
정부가 9차 석유 최고가격을 동결했다. 최고가격은 22일 0시부터 4주간 적용된다.
산업통상부는 21일 9차 석유 최고가격을 동결한다고 밝혔다. 최고가격은 종전과 같은 리터당 휘발유 1784원, 경유 1773원, 등유 1380원이다.
이번 동결 결정에는 불안정한 국제 유가와 서민 경제 부담을 고려했다.
국제유가는 미국과 이란 간 종전 양해각서 체결로 8월초 배럴당 70불대까지 하락했으나 60일의 기한이 만료된 후에도 양국의 대치가 이어지며 다시 상승했다. 전날 기준 브렌트유는 배럴당 93.8달러, 두바이유는 95.5달러, WTI는 87.8달러를 보이고 있다. 전주 대비 적게는 배럴당 5.3달러에서 많게는 7.0달러 올랐다.
국제 휘발유 가격과 경유 가격도 각각 배럴당 114달러, 164달러로 상승세를 유지 중이다.
정부는 국제유가 상황을 살펴 최고가격 동결을 결정했다. 산업부는 “중동 협상 교착 지속에 따른 국제유가 추가 상승 가능성이 있으나 최근 폭염과 집중호우 등 이상기후 영향으로 인한 민생부담 등을 종합적으로 고려했다”고 밝혔다.
주수현 서울시의원 “시민 마음 돌보는 상담사의 마음건강도 함께 살펴야”
서울시의회 주수현 의원(국민의힘·비례대표)은 서울시의 ‘외로움안녕120’ 사업이 시민들의 사회적 고립 해소를 위한 핵심 상담 채널로 안착한 만큼, 이에 발맞춰 상담사들의 정서적 소진을 예방할 수 있는 체계적인 심리지원 방안도 함께 강화되어야 한다고 강조했다. ‘외로움안녕120’은 서울시가 2025년 4월부터 시작한 사업으로 365일 24시간 운영하는 외로움·고립 상담창구다. 2025년 4월~12월 상담실적만 3만 3148건으로 당초 연간 목표 3000건의 약 11배를 달성했다. 사업 시작 1년을 맞은 2026년 4월 기준 누적 상담건수는 4만 건을 넘어섰으며 하루 평균 125건의 상담이 이뤄지고 있다. 서울시 자료에 따르면 당초 계획했던 목표보다 상담건수가 증가해 응대율 저하가 우려되자 2025년 9월부터 심야 상담인력을 기존 14명에서 16명으로 확대하기도 했다. ‘외로움안녕120’은 일반적인 전화 상담과 차별화된다. 상담사는 시민의 정서적 지지와 대화를 나누는 것은 물론, 고립 수준과 욕구를 진단하여 맞춤형 복지서비스를 연계하고, 위기 상황 시 관계기관과의 공조를 통해 적극 개입해야 한다. 이처럼 업무 강도가 높은 만큼, 상담사의 정서적 소진을 막기
서울시의회 바로가기
한편, 국내 유가는 전날 기준 리터당 휘발유 1862원, 경유 1845원이다.
세줄 요약
- 9차 석유 최고가격 4주간 동결 결정
- 휘발유·경유·등유 가격 현 수준 유지
- 국제 유가 불안과 민생 부담 고려
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
정부가 9차 석유 최고가격을 어떻게 결정했나?