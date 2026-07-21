국수나무, 21주년 맞아 ‘산더미 애호박국수’ 출시

세줄 요약 국수나무가 브랜드 21주년을 맞아 첫 협업 메뉴 ‘산더미 애호박국수’를 선보였다. 국내산 애호박 한 개를 통째로 썰어 올려 담백한 맛을 살렸고, 청양 다데기로 매운맛 조절도 가능하다. SNS와 커뮤니티 반응도 이어지고 있다. 21주년 기념 첫 협업 메뉴 출시

국내산 애호박 한 개 통째로 활용

SNS 후기 확산, 추가 협업 예고

이미지 확대 (사진=국수나무 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=국수나무 제공)

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국수 전문 프랜차이즈 국수나무가 브랜드 설립 21주년을 맞아 첫 번째 협업 프로젝트 신메뉴인 ‘산더미 애호박국수’를 출시했다고 밝혔다.이번에 선보인 ‘산더미 애호박국수’는 국내산 애호박 한 개를 통째로 썰어 넣어 그릇 위에 수북하게 올린 것이 특징이다. 애호박을 주재료로 활용해 담백한 풍미를 살렸으며, 함께 제공되는 청양 다데기를 활용해 취향에 맞춰 매운맛을 조절할 수 있도록 구성했다.최근 주요 SNS와 온라인 커뮤니티에서는 해당 메뉴의 후기와 영상이 잇따라 공유되고 있다.국수나무는 채널A ‘셰프들의 오픈런’과 협업해 정지선·장호준·안진호 셰프와 공동 개발한 신메뉴도 출시할 예정이다.회사 측에 따르면 신메뉴 출시 이후 기존 고객과 신규 방문객의 유입이 이어지고 있으며, 매장 방문과 배달·포장 주문도 증가하는 추세다.국수나무 관계자는 “산더미 애호박국수는 21주년을 맞아 ‘국수나무가 이런 것도 한다’는 것을 보여주고 싶었던 메뉴”라며 “곧 선보일 스타 셰프 콜라보 메뉴까지 이어지는 21주년 프로젝트를 통해 다양한 메뉴를 선보일 예정”이라고 말했다.국수나무는 현재 전국 540여 개 매장을 운영 중이며, ‘2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상’ 국수 전문점 부문에서 4년 연속 수상한 바 있다.