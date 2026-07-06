삼전은 실적, 닉스는 美 나스닥행… 반도체 투톱 ‘운명의 한 주’

삼성, 내일 2분기 잠정치 발표

영업익 85조 사상 최대치 전망



하이닉스 10일 미국 ADR 상장

외국인 뭉칫돈 끌어올지 촉각

세줄 요약 삼성전자는 7일 2분기 잠정실적 발표를 앞두고 역대 최대 실적 기대를 받는다. SK하이닉스는 10일 ADR의 나스닥 상장으로 외국인 자금 유입 가능성이 거론된다. 최근 두 종목은 한 주 새 20~30%대 급등락을 반복하며 향후 주가 방향에 관심이 쏠렸다. 삼성전자 2분기 잠정실적 발표 임박, 최대 실적 기대

SK하이닉스 ADR 나스닥 상장, 외국인 자금 유입 주목

반도체 투톱 주가 급등락, ETF 괴리율 확대 우려

2026-07-06 B4면

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삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 투톱이 ‘운명의 한 주’를 맞는다. 지난 한 주간 30% 가까이 롤러코스터를 탄 이들 종목이 각각 2분기 실적 발표와 나스닥행으로 본격적인 상승장에 올라탈 수 있을지 주목된다.●삼전닉스 일주일 새 30% 가까이 출렁5일 금융투자업계에 따르면 오는 7일 삼성전자의 2분기 잠정 실적 발표와 10일 SK하이닉스의 주식예탁증서(ADR) 미국 나스닥 상장이 향후 주가 향방을 가를 주요 변수로 꼽힌다.삼성전자는 2분기 역대 최대 실적을 낼 가능성이 거론된다. 금융정보업체 에프앤가이드는 삼성전자의 2분기 매출액과 영업이익 전망치를 각각 173조 9000억원, 85조원으로 집계했다. 그대로 실현되면 지난해 한 해 동안 벌어들인 영업이익(43조 6000억원)의 약 2배를 1개 분기 만에 벌게 된다. 특히 반도체를 담당하는 DS부문의 영업이익이 80조원 이상을 차지할 것으로 예상된다.신한투자증권은 “약 10조원대 후반으로 추정되는 성과급 충당금을 반영하기 전 영업이익은 기존 전망보다 10% 이상 높은 100조원을 웃돌 것”이라고 분석했다.SK하이닉스는 오는 10일 ADR 상장으로 외국인 뭉칫돈을 끌어올 수 있을지 이목이 쏠린다. ADR은 미국 투자자가 해외 기업 주식을 미국 증시에서 달러로 거래할 수 있도록 만든 증권이다. 외국인 투자자가 국내 주식을 거래하려면 국내 증권사 계좌 개설과 투자등록 절차가 필요한데, 이번 나스닥행으로 해외 투자자 접근성이 높아지게 됐다.앞서 외국인 이탈로 SK하이닉스의 주가가 하락했을 때 증권가에서는 ADR 상장 앞 ‘자금 이사’의 영향도 적지 않다고 봤다. KB증권은 최근 SK하이닉스 목표주가를 380만원에서 420만원으로 올렸다. 반면, 이런 추가 자금 조달을 ‘고점 시그널’로 보는 시각도 있다. 미 투자전문채널 바차드는 “경기 순환에 민감한 메모리 산업에서, 사이클 정점일 수 있는 시점에 대규모 공급 확대를 위한 자금 조달은 하락장의 전형적 전조”라고 보도했다.지난 일주일(6월 26일~7월 3일)간 주가는 롤러코스터를 탔다. 삼성전자는 지난달 26일 장중 35만 6500원 수준이었으나 메타발 인공지능(AI) 투자 둔화 우려가 불거진 지난 2일에는 28만 1500원까지 밀렸다. 장중 고가와 저가 차이는 단순 계산으로 21.04%다. SK하이닉스는 지난달 26일 288만원에서 지난 3일 204만 5000원까지 떨어져 차이(28.99%)가 더 컸다.주가가 크게 흔들리면서 이를 2배로 추종하는 레버리지 상장지수펀드(ETF)의 괴리율도 커지고 있다. 괴리율은 ETF의 시장가격과 실제 자산가치(NAV)의 차이로, 매수·매도가 한쪽으로 몰리거나 주가가 급변할 때 일시적으로 확대된다. 평소에는 유동성공급자(LP)가 이를 줄이지만 장 마감 직전에는 LP가 호가를 낼 의무가 없어 괴리율이 벌어질 수 있다. 지난달 단일종목 레버리지 ETF의 괴리율 초과 공시는 57건으로 집계됐다.●당국, 레버리지 괴리율 안정 등 대책 골몰금융위원회·금융감독원·한국거래소 등은 투자자 보호를 위한 괴리율 안정화 방안을 논의 중이다. 거래소가 분기별로 하는 LP 평가 기준을 상향하거나, 괴리율 사고가 발생한 자산운용사는 차기 상품의 신규 상장 심사 때 페널티를 주는 방안 등이 거론된다.