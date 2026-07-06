삼성, 내일 2분기 잠정치 발표
삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 투톱이 ‘운명의 한 주’를 맞는다. 지난 한 주간 30% 가까이 롤러코스터를 탄 이들 종목이 각각 2분기 실적 발표와 나스닥행으로 본격적인 상승장에 올라탈 수 있을지 주목된다.
영업익 85조 사상 최대치 전망
하이닉스 10일 미국 ADR 상장
외국인 뭉칫돈 끌어올지 촉각
●삼전닉스 일주일 새 30% 가까이 출렁
5일 금융투자업계에 따르면 오는 7일 삼성전자의 2분기 잠정 실적 발표와 10일 SK하이닉스의 주식예탁증서(ADR) 미국 나스닥 상장이 향후 주가 향방을 가를 주요 변수로 꼽힌다.
삼성전자는 2분기 역대 최대 실적을 낼 가능성이 거론된다. 금융정보업체 에프앤가이드는 삼성전자의 2분기 매출액과 영업이익 전망치를 각각 173조 9000억원, 85조원으로 집계했다. 그대로 실현되면 지난해 한 해 동안 벌어들인 영업이익(43조 6000억원)의 약 2배를 1개 분기 만에 벌게 된다. 특히 반도체를 담당하는 DS부문의 영업이익이 80조원 이상을 차지할 것으로 예상된다.
신한투자증권은 “약 10조원대 후반으로 추정되는 성과급 충당금을 반영하기 전 영업이익은 기존 전망보다 10% 이상 높은 100조원을 웃돌 것”이라고 분석했다.
SK하이닉스는 오는 10일 ADR 상장으로 외국인 뭉칫돈을 끌어올 수 있을지 이목이 쏠린다. ADR은 미국 투자자가 해외 기업 주식을 미국 증시에서 달러로 거래할 수 있도록 만든 증권이다. 외국인 투자자가 국내 주식을 거래하려면 국내 증권사 계좌 개설과 투자등록 절차가 필요한데, 이번 나스닥행으로 해외 투자자 접근성이 높아지게 됐다.
앞서 외국인 이탈로 SK하이닉스의 주가가 하락했을 때 증권가에서는 ADR 상장 앞 ‘자금 이사’의 영향도 적지 않다고 봤다. KB증권은 최근 SK하이닉스 목표주가를 380만원에서 420만원으로 올렸다. 반면, 이런 추가 자금 조달을 ‘고점 시그널’로 보는 시각도 있다. 미 투자전문채널 바차드는 “경기 순환에 민감한 메모리 산업에서, 사이클 정점일 수 있는 시점에 대규모 공급 확대를 위한 자금 조달은 하락장의 전형적 전조”라고 보도했다.
지난 일주일(6월 26일~7월 3일)간 주가는 롤러코스터를 탔다. 삼성전자는 지난달 26일 장중 35만 6500원 수준이었으나 메타발 인공지능(AI) 투자 둔화 우려가 불거진 지난 2일에는 28만 1500원까지 밀렸다. 장중 고가와 저가 차이는 단순 계산으로 21.04%다. SK하이닉스는 지난달 26일 288만원에서 지난 3일 204만 5000원까지 떨어져 차이(28.99%)가 더 컸다.
주가가 크게 흔들리면서 이를 2배로 추종하는 레버리지 상장지수펀드(ETF)의 괴리율도 커지고 있다. 괴리율은 ETF의 시장가격과 실제 자산가치(NAV)의 차이로, 매수·매도가 한쪽으로 몰리거나 주가가 급변할 때 일시적으로 확대된다. 평소에는 유동성공급자(LP)가 이를 줄이지만 장 마감 직전에는 LP가 호가를 낼 의무가 없어 괴리율이 벌어질 수 있다. 지난달 단일종목 레버리지 ETF의 괴리율 초과 공시는 57건으로 집계됐다.
●당국, 레버리지 괴리율 안정 등 대책 골몰
금융위원회·금융감독원·한국거래소 등은 투자자 보호를 위한 괴리율 안정화 방안을 논의 중이다. 거래소가 분기별로 하는 LP 평가 기준을 상향하거나, 괴리율 사고가 발생한 자산운용사는 차기 상품의 신규 상장 심사 때 페널티를 주는 방안 등이 거론된다.
세줄 요약
- 삼성전자 2분기 잠정실적 발표 임박, 최대 실적 기대
- SK하이닉스 ADR 나스닥 상장, 외국인 자금 유입 주목
- 반도체 투톱 주가 급등락, ETF 괴리율 확대 우려
2026-07-06 B4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."