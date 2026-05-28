‘K김 사업’ 생산적 금융 모델 됐다 [서울신문 보도 그 후]

“기존에 없던 모델 만들어” 호평

금융사 실적 공개 ‘팩트북’ 도입

세줄 요약 금융위원회가 서울신문이 소개한 수협의 ‘K김 사업’처럼 새로운 생산적 금융 사례를 발굴·검증해 공개하는 팩트북 도입을 추진했다. 단순 대출 실적 경쟁을 넘어 금융사 스스로 산업 분석과 투자 역량을 키우고, 시장 평가까지 받게 하겠다는 구상이다. K김 사업, 생산적 금융 모델로 주목

금융위, 실적 검증 팩트북 도입 추진

단순 대출 아닌 산업 발굴·평가 강화

2026-05-28 B2면

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서울신문의 ‘K김 사업’ 등 생산적 금융 실천 사례를 담은 시리즈 보도<5월 26일자 1·4·5면> 이후 금융위원회가 금융회사들의 생산적 금융 실적을 검증·공개하는 ‘팩트북(연차보고서)’ 도입에 나섰다. 단순 대출 실적 경쟁이 아니라 금융사들이 스스로 생산적 금융 사례를 발굴하고 시장 평가까지 받게 하겠다는 의미다.‘K김 사업’은 수협이 김 양식·가공·수출 산업 전반에 금융을 연결해 지역 수산업을 키우는 생산적 금융 모델이다.금융위는 지난 26일 정부서울청사에서 권대영 부위원장 주재로 ‘제4차 금융권 생산적 금융협의체’를 개최했다고 27일 밝혔다. 권 부위원장은 “무늬만 생산적 금융이 되지 않도록 해야 한다”며 금융회사들에 생산적 금융 관련 연차보고서를 매년 4분기 작성·공개하라고 주문했다.금융당국 내부에서는 서울신문이 보도한 수협의 ‘K김’ 사례처럼 기존에 없던 금융 모델을 만들어내는 것이 진짜 생산적 금융이라는 공감대가 형성된 것으로 전해졌다. 금융당국 관계자는 “당국이 기준을 정하면 ﻿획일화될 수 있다”며 “금융사들이 자체 기준으로 새로운 생산적 금융 사례를 발굴해야 한다”고 말했다.이에 따라 금융위는 금융회사들이 연말마다 생산적 금융 팩트북을 발간해 성과를 공개하고 이를 바탕으로 시장·전문가·수요자 등이 함께 평가·토론하는 구조를 만들기로 했다.금융위는 금융사 내부 시스템 변화도 주문했다. 권 부위원장은 “산업 연구 역량 제고, 조직·인력 확충, 핵심성과지표(KPI) 반영 등을 통해 생산적 금융을 금융회사 문화로 정착시켜야 한다”고 밝혔다. 단순 여신 확대가 아니라 산업 분석과 투자 역량까지 금융사 내부에 뿌리내리게 하겠다는 의미다. 금융위는 당근책도 함께 내놨다. 국민성장펀드 확대와 위험가중자산(RWA) 규제 개선, 생산적 금융 투자에 대한 검사·제재 면책 등을 추진하겠다고 밝혔다.