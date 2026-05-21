신보, ‘VISION 2030’ 직책자 워크숍 개최… ‘AI 전기 인프라 기업’ 도약 선언

세줄 요약 신보가 직책자 워크숍에서 VISION 2030 전략과 실행계획을 공유하고, AI 전기 인프라 기업으로의 전환을 공식화했다. 데이터센터와 송·배전 수요 확대에 맞춰 설계·시공·운영 통합 역량을 강화하고, 2030년 매출 1조원 달성을 목표로 제시했다. VISION 2030 전략과 실행계획 공유

AI 전기 인프라 기업 전환 선언

2030년 매출 1조원 목표 제시

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㈜신보(SHINBO)가 ‘AI 전기 인프라 기업’으로의 전환을 선언하며 미래 성장 전략 구체화에 나섰다.신보는 지난 20일 유진인재개발원에서 직책자 워크숍을 개최하고 ‘VISION 2030 전략과제 및 실행계획’을 공유했다고 밝혔다. 이날 워크숍에 참석한 주요 직책자들은 전사적 변화 방향과 핵심 실행 과제를 면밀히 점검하고, 향후 구체적인 추진 방안을 모색하는 시간을 가졌다.1972년 설립된 신보는 국내외 전기·통신 시공 분야에서 축적해 온 기술력과 수행 경험을 바탕으로, AI 시대에 대응하는 AI 전기 인프라 솔루션 기업으로 사업 영역을 확장할 계획이다. 특히 AI 산업 확대와 함께 증가하는 데이터센터 및 송·배전 인프라 수요에 대응하기 위해 고난도 공사 수행 역량을 강화하고, 설계·시공·운영을 아우르는 통합 솔루션 체계를 구축한다는 방침이다.신보는 지난해 관계사를 포함해 약 8300억 원 규모의 수주 실적을 기록했다. 이를 바탕으로 2030년까지 매출 1조 원 달성을 목표로 제시했다. 이날 참석한 직책자들은 단순 시공 수행을 넘어 품질, 공정, 안전, 운영 전반을 관리하는 역할로 책임 범위를 확대하고, 현장 중심의 운영 체계를 강화하기로 했다.신보 관계자는 “VISION 2030은 신보가 단순 시공사를 넘어 AI 시대를 뒷받침하는 인프라 솔루션 기업으로 거듭나는 전환점”이라며 “직책자들은 변화의 주역으로서 비전 달성을 위한 실행 체계를 강화해 시장 내 위상을 확보해 나갈 것”이라고 밝혔다.한편, 신보는 지난 50여 년간 전기, 통신, 소방 시공 분야에서 독보적인 전문 역량을 축적해 온 대표적인 전기·통신 인프라 기업이다. 특히 지난 2021년에는 국내 전기공사업체 중 매출 1위를 기록하며 업계 선도 기업으로서의 위상을 증명한 바 있다.