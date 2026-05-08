“같이 잘 살자” 은행권, ‘사회연대금융’에 4.3조 신규 투입

세줄 요약 금융당국이 사회적기업·협동조합 등 사회연대경제조직에 돈이 더 돌도록 지원을 확대했다. 은행권은 앞으로 3년간 4조3000억원을 새로 공급하고, 미소금융과 보증 한도도 늘려 자금 접근성을 높이기로 했다. 사회연대경제조직 금융지원 확대 발표

은행권 3년간 4조3000억원 신규 공급

미소금융·보증 한도 상향 추진

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금융당국이 사회적기업·협동조합 같은 곳에 돈이 더 돌 수 있도록 금융 지원을 늘린다. 은행권도 앞으로 3년간 이들 조직에 4조3000억원 규모 자금을 새로 공급하기로 했다.금융위원회는 8일 서울 중구 서민금융진흥원에서 사회연대금융협의회를 열고 이런 내용의 지원 방안을 발표했다.신진창 금융위 사무처장은 “그동안 금융회사들이 담보 많고 신용 좋은 고객 위주로 영업해왔다”며 “이제는 사회적으로 꼭 필요한 곳에도 돈이 흘러가야 한다”고 말했다.올해 사회적기업·협동조합·마을기업·자활기업 등에 공급되는 금융지원 규모는 총 2조원 수준이다. 지난해보다 2633억원 늘었다. 이 가운데 공공부문이 대출·보증·투자 등을 통해 약 6500억원을 공급한다.지원도 더 쉬워진다. 서민금융진흥원은 사회연대경제조직 대상 미소금융 대출 규모를 연 60억원에서 150억원으로 늘린다. 신용보증기금도 보증 한도를 확대한다. 사회적기업과 협동조합은 최대 7억원, 마을기업과 자활기업은 최대 5억원까지 보증받을 수 있게 된다.은행권도 지원 규모를 키운다. 은행들은 앞으로 3년 동안 사회연대경제조직에 총 4조3000억원 규모 자금을 새로 공급하기로 했다. 기존 계획보다 18.3% 늘어난 수준이다. 단순 대출뿐 아니라 출자·후원·제품 구매 방식 지원도 함께 진행한다.상호금융권 지원도 강화된다. 신협중앙회는 사회적경제지원기금을 통한 금융지원을 확대하고, 농협 등 다른 상호금융권에도 관련 기금 신설을 유도할 계획이다. 금융위는 개별 신협이 중앙회 승인을 받아 사회연대경제조직에 출자할 수 있도록 하는 신용협동조합법 개정을 추진한다.