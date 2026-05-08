“같이 잘 살자” 은행권, ‘사회연대금융’에 4.3조 신규 투입

세줄 요약
- 사회연대경제조직 금융지원 확대 발표
- 은행권 3년간 4조3000억원 신규 공급
- 미소금융·보증 한도 상향 추진
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금융위원회. 뉴스1
금융당국이 사회적기업·협동조합 같은 곳에 돈이 더 돌 수 있도록 금융 지원을 늘린다. 은행권도 앞으로 3년간 이들 조직에 4조3000억원 규모 자금을 새로 공급하기로 했다.
금융위원회는 8일 서울 중구 서민금융진흥원에서 사회연대금융협의회를 열고 이런 내용의 지원 방안을 발표했다.
신진창 금융위 사무처장은 “그동안 금융회사들이 담보 많고 신용 좋은 고객 위주로 영업해왔다”며 “이제는 사회적으로 꼭 필요한 곳에도 돈이 흘러가야 한다”고 말했다.
올해 사회적기업·협동조합·마을기업·자활기업 등에 공급되는 금융지원 규모는 총 2조원 수준이다. 지난해보다 2633억원 늘었다. 이 가운데 공공부문이 대출·보증·투자 등을 통해 약 6500억원을 공급한다.
지원도 더 쉬워진다. 서민금융진흥원은 사회연대경제조직 대상 미소금융 대출 규모를 연 60억원에서 150억원으로 늘린다. 신용보증기금도 보증 한도를 확대한다. 사회적기업과 협동조합은 최대 7억원, 마을기업과 자활기업은 최대 5억원까지 보증받을 수 있게 된다.
은행권도 지원 규모를 키운다. 은행들은 앞으로 3년 동안 사회연대경제조직에 총 4조3000억원 규모 자금을 새로 공급하기로 했다. 기존 계획보다 18.3% 늘어난 수준이다. 단순 대출뿐 아니라 출자·후원·제품 구매 방식 지원도 함께 진행한다.
박승진 서울시의원 “소규모주택정비 활성화 위해 조례 개정”
서울특별시의회 주택공간위원회 박승진 부위원장(더불어민주당·중랑3)이 대표 발의한 ‘서울특별시 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 조례 일부개정조례안’이 지난달 28일 열린 서울시의회 본회의에서 최종 의결됐다. 이번 개정안은 올해 2월부터 시행된 상위법령인 ‘빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법’ 및 동법 시행령의 개정 위임사항을 조례에 반영하는 한편, 그동안 소규모주택정비사업 현장에서 발생했던 제도적 미비점을 보완하고 사업 추진의 효율성을 높이기 위해 마련됐다. 개정안의 주요 내용은 ▲소규모주택정비 통합심의위원회 운영 대상 확대 ▲자치구 공동위원회 구성 근거 신설 ▲관리지역 임대주택 손실보상 기준 보완 ▲자율주택정비사업 용적률 특례 개정 ▲정비기반시설 제공 시 용적률 특례 기준 마련 등이다. 특히 이번 조례 개정으로 자율주택정비사업에 대한 용적률 특례 기준이 보완되면서, 사업성이 부족해 정비사업 추진이 어려웠던 노후 저층주거지의 사업 여건이 개선될 것으로 기대된다. 또한 정비기반시설 제공에 따른 용적률 특례 기준도 새롭게 마련되어 공공기여와 사업 추진 간 균형을 확보할 수 있게 됐다. 아울러 세입자 손실보상 관련 규정을 보완하여 관리지역 내 가로주택정비사업
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상호금융권 지원도 강화된다. 신협중앙회는 사회적경제지원기금을 통한 금융지원을 확대하고, 농협 등 다른 상호금융권에도 관련 기금 신설을 유도할 계획이다. 금융위는 개별 신협이 중앙회 승인을 받아 사회연대경제조직에 출자할 수 있도록 하는 신용협동조합법 개정을 추진한다.
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은행권이 사회연대경제조직에 새로 공급하기로 한 자금 규모는?