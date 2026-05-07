편의점·슈퍼·홈쇼핑 ‘트리플 성장’…GS리테일, 1분기 내실 경영 결실

세줄 요약 GS리테일이 1분기 편의점 GS25, 슈퍼 GS더프레시, 홈쇼핑 GS샵의 고른 성장에 힘입어 매출 2조8549억원, 영업이익 583억원을 기록했다. 편의점은 IP 상품과 외국인 매출이, 슈퍼는 출점과 퀵커머스가, 홈쇼핑은 자체 브랜드와 AI 효율화가 실적을 이끌었다. 편의점·슈퍼·홈쇼핑 동반 성장, 수익성 개선

GS25, IP 상품·외국인 매출 확대, 실적 견인

GS더프레시·GS샵도 출점·AI 효율화로 호조

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GS리테일이 올해 1분기 편의점과 슈퍼, 홈쇼핑 등 전 사업 부문의 고른 성장에 힘입어 수익성을 대폭 개선했다.GS리테일은 7일 공시를 통해 1분기 연결 기준 매출액 2조 8549억원, 영업이익 583억원을 기록했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간과 비교해 매출은 3.8% 늘었으며, 영업이익은 39.4% 급증했다.부문별로 편의점 GS25는 매출 2조 863억원(3.7% 증가), 영업이익 213억원(23.8% 증가)을 달성했다. 신선 식품 강화 매장의 성과와 더불어 흑백요리사2, 플레이브 등 강력한 지식재산권(IP)을 활용한 차별화 상품들이 잇따라 흥행하며 실적을 견인했다. 특히 외국인 관광객 매출이 73% 증가하면서 역대 최고치를 기록해 새로운 성장 동력으로 자리 잡았다.슈퍼마켓 부문인 GS더프레시는 매출 4534억원, 영업이익 121억원으로 각각 9%, 55.1% 신장했다. 가맹 중심의 출점과 퀵커머스 시너지가 주효했으며, 업계가 전반적으로 역성장하는 환경 속에서 차별화된 경쟁력을 입증했다.홈쇼핑 GS샵 또한 자체 패션 브랜드의 ‘코어 어센틱’, ‘르네크루’ 등의 선전과 인공지능(AI) 기반 운영 효율화에 힘입어 영업이익이 32.6% 늘어난 297억원을 기록했다.GS리테일 관계자는 “본업 중심의 내실 성장 기반을 마련한 것이 이번 호실적의 배경”이라며 “체질 개선 활동을 지속해 안정적인 성장을 이어갈 방침”이라고 설명했다.