[포토] 국회서 열린 AI-한국 성장전략 정책 세미나

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[포토] 국회서 열린 AI-한국 성장전략 정책 세미나

입력 2026-04-28 10:00
수정 2026-04-28 10:00
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세줄 요약
  • 국회 한중의원연맹, AI 성장전략 세미나 개최
  • 미·중 기술 패권 경쟁 속 한국 대응 논의
  • 최태원 회장, 글로벌 시각의 특강 진행


국회 한중의원연맹이 28일 국회의원회관 제1소회의실에서 ‘2026년 제1회 정책세미나’를 개최했다.

이번 세미나는 ‘미·중 AI 기술 패권 경쟁 속 대한민국 성장전략’을 주제로 진행됐으며, 최태원 대한상공회의소 회장(SK그룹 회장)이 글로벌 기업의 시각에서 한국 경제의 대응 방향을 제시하는 특별강연에 나섰다.

행사는 김태년 한중의원연맹 회장의 인사말과 기념촬영을 시작으로 최 회장의 특강, 참석 의원들과의 질의응답 순으로 진행됐다.

사진은 김 의원과 최 회장이 28일 정책세미나에 참석해 기념 촬영을 하는 모습이다.

온라인뉴스부
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