아인스케어, CJ온스타일 식품 매출 베스트 진입… 현대百 온라인 식품관도 입점

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헬스케어 전문 브랜드 ‘아인스케어’가 CJ온스타일 모바일 라이브 방송 ‘브티나는 생활’에서 론칭 후 일주일 만에 식품 카테고리 매출 베스트 랭킹권에 진입하고, 현대백화점 온라인 식품관 입점도 완료했다고 밝혔다.‘브티나는 생활’은 가수 겸 방송인 브라이언이 진행하는 CJ온스타일의 대표 라이브 커머스 프로그램으로, 다양한 라이프스타일 제품을 소개하는 콘텐츠다.방송을 통해 선보인 제품은 4세대 오메가3 제품 ‘MG-DHA+vue(엠지 디에이치에이 플러스뷰)’로, 식물성 원료 기반의 모노글리세라이드(MAG) 형태 오메가3다. 특허 기술을 적용해 체내 흡수율을 높인 것이 특징이다. 저분자 구조를 통해 체내 이용 효율을 고려한 설계가 적용됐으며, 미국과 캐나다, 유럽 등에서 관련 특허를 확보한 원료를 사용했다.또한 식물성 원료를 기반으로 한 제품으로, 한국기능식품연구원을 통한 방사능 및 세슘 불검출 검사를 완료해 안전성 측면도 고려했다. 오메가3 특유의 비린내를 줄이기 위한 탈취 기술이 적용됐으며, 개별 포장을 통해 산패 가능성을 낮춘 점도 특징으로 꼽힌다.이와 함께 유기용매를 사용하지 않는 초임계 추출 공법을 적용해 원료의 순도를 높이고 열에 의한 변성을 최소화했다. 정제 크기를 줄여 섭취 편의성을 높인 점도 눈에 띈다. 오메가3와 함께 베타카로틴, 비타민E 등을 배합해 눈 건강 및 항산화 기능성까지 고려했으며, 불필요한 첨가물 사용을 최소화한 설계가 반영됐다.아인스케어 관계자는 “이번 라이브 방송을 통해 소비자들의 높은 관심을 확인할 수 있었다”며 “5월 중순 약국 입점도 앞두고 있으며, 앞으로도 원료와 기술력을 기반으로 한 제품을 통해 보다 신뢰할 수 있는 건강기능식품을 선보일 계획”이라고 전했다.