중동 전쟁에도 3월 ICT 수출 ‘AI·반도체 쌍끌이’ 사상 첫 400억 달러 돌파

산업부·과기부, 3월 ICT 수출입 동향 발표

이미지 확대 관람객들이 11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 세미콘 코리아 2026에서 부스를 둘러보고 있다. 국내 반도체 제조 장비 재료 협회(SEMI) 주관으로 역대 최대 규모를 선보인 이번 행사는 오는 13일까지 열린다. 2026.2.11 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 관람객들이 11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 세미콘 코리아 2026에서 부스를 둘러보고 있다. 국내 반도체 제조 장비 재료 협회(SEMI) 주관으로 역대 최대 규모를 선보인 이번 행사는 오는 13일까지 열린다. 2026.2.11 이지훈 기자

이미지 확대 세계 반도체 산업을 주도하고 있는 삼성전자와 SK하이닉스. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 세계 반도체 산업을 주도하고 있는 삼성전자와 SK하이닉스. 서울신문DB

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중동 전쟁 와중에도 인공지능(AI) 열풍과 반도체 수요 급증으로 우리나라 정보통신산업(ICT) 수출이 사상 처음으로 400억 달러를 돌파하며 역대 최고 기록을 갈아치웠다. 반도체 수출은 D램 등 메모리 수요 호조세가 이어지면서 처음으로 300억 달러를 넘어섰다.산업통상부와 과학기술정보통신부는 14일 올해 3월 ICT 수출이 전년 같은 달보다 112.0% 증가한 435억 1000만 달러를 기록했다고 밝혔다.14개월 연속 성장세이자 ICT 수출 역사상 가장 높은 수치다. 국가 전체 수출액(861억 3000만 달러)에서 차지하는 비중도 50.5%에 달해 우리 경제 성장의 핵심축으로 우뚝 섰다.수입이 161억 5000만 달러로 32.2% 증가했지만 수출이 더 많이 늘면서 무역수지는 273억 6000만 달러로 2월에 이어 최대 흑자를 경신했다.‘수출 효자’ 반도체가 일등공신이었다. 반도체 수출이 지난해 같은 기간보다 151.4% 급증한 328억 4000만 달러를 기록하며 성장을 이끌었다. 견조한 글로벌 서버 수요가 D램과 낸드 등 메모리 반도체 수출 증가로 이어져 사상 첫 300억 달러대에 진입하며 월간 수출 1위를 달성했다.메모리 반도체는 AI 등 서버 투자에 따른 메모리 수요 집중과 DDR5 등 고부가 제품 판매가 힘을 받으면서 수출이 281억 7000만 달러로 219.4% 증가했다. 미국으로의 수출이 339% 증가했고, 유럽연합(EU) 236%, 중국 177.4%, 일본 109.6% 등 주요 지역으로의 수출이 급증했다.컴퓨터·주변기기 수출은 서버용 SSD의 수요 확대와 단가 상승으로 174.1% 증가한 35억 9000만 달러를 나타냈다. SSD 수출이 31억 9000만 달러로 218.7% 늘면서 컴퓨터·주변기기 수출은 사상 처음 30억 달러대 고지를 밟았다.휴대폰 수출도 고사양 신제품 수요에 따른 완제품 수출 급증과 카메라 모듈 등 고부가 부품 수요 확대로 57.0% 증가한 15억 4000만 달러로 집계됐다.반면 디스플레이 수출은 전방 수요 둔화에 따른 유기발광다이오드(OLED) 수출 감소 영향으로 전년보다 9.3% 줄어든 14억 9000만 달러에 그쳤다.통신장비 수출 역시 현지 생산 확대에 따른 미국향 전장용 장비 수요 둔화로 5.8% 감소한 2억 1000만 달러를 기록했다.중소·중견기업 ICT 수출도 57억 6000만 달러로 전년보다 20.4% 증가했다. 이 가운데 중소기업은 19억 9000만 달러로 34.4% 수출이 성장했다. 반도체, 디스플레이, 컴퓨터·주변기기 수출이 주효했다.주요 국가에서의 수출이 모두 늘었다. 미국이 189%로 가장 많이 늘었고 중국(홍콩 포함)이 141%, EU 89.9%, 대만 82%, 베트남 48%, 인도 45.6%, 일본 33.9 등으로 고루 증가했다.