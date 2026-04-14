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다음 달부터 KTX·SRT 연결해 하나로 달린다

조중헌 기자
조중헌 기자
입력 2026-04-14 11:01
수정 2026-04-14 11:01
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15일부터 승차권 예매

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지난 2월 3일 수서를 정차역으로 하는 SRT가 서울역에 첫 도착하고 있다. 안주영 전문기자
지난 2월 3일 수서를 정차역으로 하는 SRT가 서울역에 첫 도착하고 있다. 안주영 전문기자


국토교통부는 다음 달 15일부터 KTX와 SRT가 연결돼 하나의 열차처럼 운행하는 ‘시범 중련운행’을 실시할 예정이라고 14일 밝혔다.

중련운행은 KTX-산천처럼 두 개 이상의 열차를 연결해서 하나의 차량처럼 운행하는 방식이다. 서로 다른 열차를 연결해 운행하기 때문에 동일 운행 횟수 대비 좌석 수를 늘릴 수 있다는 장점이 있다.

예를 들어, 수서~광주송정 SRT가 단편성으로 운행될 경우 좌석 수는 410석이지만, KTX·SRT 중련운행을 할 경우 좌석 수는 820석으로 2배가 된다. 좌석 공급이 늘어나면서 이용 편의성이 높아지는 것이다.

국토부는 KTX-SRT 중련운행을 위한 안전 검증을 완료했다고 설명했다. 국토부는 이번 시범운행을 통해 운행 안정성과 이용 편의 문제를 검증한다는 계획이다.

승차권 예매는 15일 오전 7시부터 시작된다. 시범 열차의 KTX 운임은 10% 낮춰 SRT 수준으로 맞추기로 했다.

시범 중련운행은 경부선과 호남선 일부 구간에서 이뤄진다. 금~일요일 경부선 부산·포항~서울 노선과 서울~부산·마산 구간 일부 열차에 적용될 예정이다. 기존에 KTX끼리 연결해 운행하던 열차를 KTX와 SRT 연결로 변경해 운행한다.

토요일과 일요일 호남선 수서~광주송정 구간 일부 열차에도 시범 운행이 적용된다. 기존에 한 대의 열차로 운행하던 SRT에 KTX를 추가로 연결해 운행할 예정이다.

김윤덕 국토부 장관은 “국민들께서 좌석 공급 확대 등 혜택을 더 빨리 경험하실 수 있도록 9월까지 고속철도 통합을 더 속도감 있게 추진해 나가겠다”고 강조했다.
세종 조중헌 기자
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