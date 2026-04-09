금감원, 한화솔루션 2조 4000억원 유증 제동…정정신고서 요구

이미지 확대 서울 여의도 금융감독원 전경. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 여의도 금융감독원 전경. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

금융당국이 한화솔루션의 대규모 유상증자 계획에 제동을 걸었다. 투자 판단에 필요한 핵심 정보가 충분히 제시되지 않았다고 보고, 신고서 보완을 요구했다.금융감독원은 한화솔루션이 지난달 26일 제출한 2조 4000억원 규모 유상증자 관련 증권신고서에 대해 정정신고서 제출을 요구했다고 9일 밝혔다. 형식 요건이 미흡하거나 중요 사항이 누락·불명확해 투자자의 합리적 판단을 저해할 우려가 있다고 판단한 데 따른 조치다.정정 요구가 내려지면서 해당 신고서는 효력이 정지된 상태다. 이에 따라 청약 일정 등 향후 발행 절차 전반도 변경될 가능성이 커졌다. 회사가 3개월 이내 정정신고서를 제출하지 않을 경우 해당 유상증자 계획은 철회된 것으로 간주된다.한화솔루션은 금감원의 지적을 수용하겠다는 입장이다. 회사 측은 “정정 요구를 엄중히 받아들이고 성실히 대응하겠다”며 “주주가치 제고를 최우선으로 정정 요구 사항을 충실히 반영한 신고서를 준비하겠다”고 밝혔다.앞서 한화솔루션은 채무 상환을 목적으로 한 유상증자 계획을 기습 발표하며 논란을 빚었다. 글로벌 태양광·화학 업황 둔화로 재무 부담이 커진 상황에서 신용등급 방어를 위한 조치라는 설명이었지만, 이사회 의사결정 과정과 자금 사용 목적의 적절성을 둘러싼 비판이 이어졌다.논란은 주주 소통 과정에서도 확산됐다. 지난 3일 열린 주주간담회에서 정원영 최고재무책임자(CFO)가 금감원과 사전 교감이 있었던 것처럼 언급하면서 파장이 커졌고, 이후 회사와 금감원 모두 해당 발언을 부인하면서 혼선이 이어졌다.