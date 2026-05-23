해남 임야에 경비행기 추락 사고

초당대 교관·학생 2명 중상…비행훈련 중 사고 추정

이미지 확대 23일 오후 전남 해남군 문내면 인근 임야에 추락한 초당대학교 소속 경비행기 사고 현장에서 소방당국과 관계기관이 구조 및 수습 작업을 벌이고 있다. 전남소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 23일 오후 전남 해남군 문내면 인근 임야에 추락한 초당대학교 소속 경비행기 사고 현장에서 소방당국과 관계기관이 구조 및 수습 작업을 벌이고 있다. 전남소방본부 제공

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전남 해남군의 한 임야에 초당대학교 소속 경비행기가 추락해 교관과 학생 등 2명이 크게 다쳤다. 당국은 비행훈련 과정에서 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.23일 소방당국과 경찰 등에 따르면 이날 오후 3시10분께 해남군 문내면 인근 임야에 경비행기 1대가 추락했다는 신고가 접수됐다.사고 항공기에는 초당대학교 소속 20대 교관과 학생이 탑승하고 있었으며, 추락 충격으로 두 사람 모두 중상을 입었다. 이들은 구조 직후 인근 병원으로 긴급 이송돼 치료를 받고 있다.현장에는 소방과 경찰, 관계기관 등이 긴급 출동해 구조 작업과 함께 사고 수습에 나섰다. 사고 항공기는 임야 지대에 추락하면서 기체 일부가 크게 파손된 것으로 전해졌다.당국은 해당 항공기의 비행 경로와 운항 기록, 기체 결함 여부 등을 중심으로 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.