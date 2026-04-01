어떤 게 진짜 ‘불닭볶음면’일까요

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어떤 게 진짜 ‘불닭볶음면’일까요

입력 2026-04-01 00:51
수정 2026-04-01 00:51
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어떤 게 진짜 ‘불닭볶음면’일까요
어떤 게 진짜 ‘불닭볶음면’일까요 지식재산처 직원이 31일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 ‘K브랜드 정부인증제도’ 도입 관련 브리핑에서 한국산 라면 브랜드 정품(왼쪽)과 해외산 가품을 대조해 보이고 있다. 정부는 하반기부터 K브랜드 인증상표의 권리자로서 해외 위조상품 제작·유통에 직접 대응하는 체계를 본격 가동할 계획이다.
연합뉴스


지식재산처 직원이 31일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 ‘K브랜드 정부인증제도’ 도입 관련 브리핑에서 한국산 라면 브랜드 정품(왼쪽)과 해외산 가품을 대조해 보이고 있다. 정부는 하반기부터 K브랜드 인증상표의 권리자로서 해외 위조상품 제작·유통에 직접 대응하는 체계를 본격 가동할 계획이다.

연합뉴스

2026-04-01 B4면
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