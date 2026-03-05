“UAE 출장 한국인 직원들, 군사작전 동원” K방산 들썩…LIG넥스원 “사실무근”

이미지 확대 미국과 이스라엘의 공습에 대한 이란의 반격으로 28~1일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이의 한 호텔 인근에 미사일 파편 또는 오폭에 의한 폭발이 일어났다. SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국과 이스라엘의 공습에 대한 이란의 반격으로 28~1일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이의 한 호텔 인근에 미사일 파편 또는 오폭에 의한 폭발이 일어났다. SNS 캡처

이미지 확대 LIG넥스원, 이라크와 중거리 지대공 유도무기 ‘천궁II’ 공급계약 체결 LIG넥스원이 20일 공시를 통해 이라크와 계약 규모 약 3.7조원으로 중거리 지대공 유도무기 ‘천궁II’의 수출계약을 체결했다고 밝혔다. 사진은 중거리 지대공 유도무기 ‘천궁II’ 사격 이미지. 2024.9.20 LIG넥스원 제공 닫기 이미지 확대 보기 LIG넥스원, 이라크와 중거리 지대공 유도무기 ‘천궁II’ 공급계약 체결 LIG넥스원이 20일 공시를 통해 이라크와 계약 규모 약 3.7조원으로 중거리 지대공 유도무기 ‘천궁II’의 수출계약을 체결했다고 밝혔다. 사진은 중거리 지대공 유도무기 ‘천궁II’ 사격 이미지. 2024.9.20 LIG넥스원 제공

중동에 출장 중인 국내 방산기업 LIG넥스원 직원들이 이란 사태에 연루돼 현지 군사작전에 동원됐다는 주장이 제기됐다.5일 방산업계에 따르면 LIG넥스원 노조는 국내 일부 언론에 “아랍에미리트(UAE) 출장자들이 최소한의 안전 장비도 받지 못한 채 UAE 군부대에 들어가고 있다”며 “민간인이 군사 작전에 투입되지 않도록 재발 방지 조치를 다해야 한다”고 주장한 것으로 전해졌다.LIG넥스원 직원들은 최근 UAE 정부가 LIG넥스원으로부터 수입해 실전 배치한 중거리 지대공 유도무기 ‘천궁-Ⅱ’의 운용 교육차 현지 출장을 떠난 것으로 알려졌다.UAE는 미국과 이스라엘의 공습 이후 이란이 주변국을 향해 발사한 미사일 공격을 받았는데, 이때 UAE에 배치된 천궁-Ⅱ도 미국제 패트리엇(PAC), 이스라엘제 애로우 등 다른 방공무기와 함께 가동돼 이란 미사일을 요격한 것으로 알려졌다.사측은 이에 대해 전혀 사실이 아니라며 직원 안전을 최우선 확보하고 있다고 반박했다.LIG넥스원은 “계약 관계에 따라 현지 출장 중이던 직원들은 상황 발생 시 현지 공관과의 긴밀한 협의로 안전지역으로 대피 완료했다”고 강조했다.LIG넥스원은 일상 업무 시 안전 장비를 받지 못했다는 주장도 사실과 다르다며 “당사는 직원 안전을 최우선으로 하고 있으며 안전한 귀국 경로가 확보되면 단계적으로 귀국 조치 예정”이라고 밝혔다.