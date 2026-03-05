영국 유학만을 위한 ‘2026 영국대학박람회’… 오는 3월 20일~21일 양일간 개최

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

영국 유학만을 위한 ‘2026 영국대학박람회’… 오는 3월 20일~21일 양일간 개최

입력 2026-03-05 11:04
수정 2026-03-05 11:04
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


영국 유학에 대한 관심이 꾸준히 높아지고 있다. 학사 3년, 석사 1년, 박사 최소 3년으로 구성된 비교적 짧은 학제가 시간적·경제적 이점으로 주목받고 있으며, 졸업 후 최대 18개월(박사 과정은 3년)간 현지 구직 활동 및 취업이 가능한 ‘Graduate Route’ 비자 제도까지 운영되면서 유학생들에게 매력적인 선택지로 자리매김하고 있다.

이에 UKEN 유켄영국유학은 오는 3월 20일(금)~21일(토) 이틀간 강남역 모나코스페이스에서 ‘2026 영국대학박람회’를 개최한다. 국내에서 가장 오랜 역사를 지닌 영국 학위 전문 유학원이자 70개 영국 대학(원)의 한국 공식 에이전트인 UKEN 유켄영국유학은 올해도 50여 개 영국 대학교, 보딩스쿨, 대학 부설 기관과 함께 박람회를 마련했다.

이번 박람회에는 각 대학의 현지 담당자 또는 교수가 직접 참석해 대학 및 전공에 관한 정확한 정보를 제공한다. 의대·약대, 경영학, 인공지능(AI), 컴퓨터사이언스 등 인기 전공 상담은 물론, 패션·아트·디자인·건축 등 예술 계열 전공을 준비 중인 학생들에게는 포트폴리오 무료 검수 기회도 제공된다.

특히 2026년 QS 세계대학순위 TOP 100에 포함된 ▲UCL CLIE(9위) ▲킹스칼리지런던(King’s College London, KCL·31위) ▲에든버러대학교(University of Edinburgh·34위) ▲맨체스터대학교(University of Manchester·35위) ▲브리스톨대학교(University of Bristol·51위) ▲워릭대학교(University of Warwick·74위) ▲버밍엄대학교(University of Birmingham·76위) ▲글래스고대학교(University of Glasgow·79위) 등 40여 개 영국 명문 대학교가 참가해 상위권 영국 대학 진학을 목표로 하는 이들에게 더욱 적합할 것이라고 관계자는 밝혔다.

이번 박람회에는 ▲왕립예술대학 (Royal College of Art, RCA) 손경화 교수 ▲킹스턴대학교 (Kingston University) 일러스트·애니메이션 전공 교수 ▲맨체스터메트로폴리탄대학교 (Manchester Metropolitan University, MMU) 스포츠사이언스 교수 ▲리버풀존무어스대학교 (Liverpool John Moores University, LJMU) 스포츠비즈니스 교수 ▲버밍엄대학교 (University of Birmingham) 약대 교수 등 다수의 영국 대학 교수진이 직접 참석해, 전공 선택과 진학 방향에 대한 질의응답 및 상담을 진행할 예정이다.

영국 대학(원) 재학생 및 졸업생이 현장 통역을 지원하며, 실제 유학 생활에 대한 생생한 경험담도 나눌 예정이다

영국문화원 주관 ‘영국유학 전문 상담사’ 자격을 보유한 컨설턴트가 ▲학위과정 ▲예비과정 ▲편입과정 ▲중·고등학교 ▲대학 부설 어학연수 등 모든 영국 유학 분야에 걸쳐 전문 상담을 제공한다. 파운데이션, IYO, 프리마스터 과정 유학 수속 시 수속비 면제 혜택도 제공되며, 박람회 참가자에게는 IELTS 학원 수강 할인과 함께 추첨을 통해 영국문화원 IELTS 시험 응시료 50% 할인권도 증정할 예정이다.

길현정 UKEN 유켄영국유학 대표는 “학사, 석사, 박사 학위과정 유학에 관심이 있는 학생들을 위한 박람회로, 정말로 유익하고 직접적인 정보를 얻어 갈 수 있는 기회를 얻길 바란다. 26년간 다져 온 경험은 물론 70개의 학교들과의 파트너십을 통해, 진지하게 유학을 고민하고 결정하려는 분들에게 탄탄하고 건설적인 컨설팅을 제공할 수 있을 것”이라며 자신감을 비추었다.

박람회 참가비는 무료이며, 2026 영국대학박람회 공식 웹사이트에서 사전 신청 후 참가할 수 있다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
2026 영국대학박람회 개최 주최기관은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 서울신문 하프마라톤 얼리버드
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로