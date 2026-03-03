국토부 “광화문 ‘감사의 정원’ 현행법 위반…공사중지 명령”

서울시 추진 사업 제동
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
김민석 국무총리가 지난해 11월 17일 서울 광화문광장에 조성중인 ‘감사의 정원’ 공사 현장을 찾아 외곽펜스에 그려진 조감도를 살펴보고 있다. 연합뉴스
국토교통부는 서울시가 광화문 광장에 조성 중인 ‘감사의 정원’에 대해 현행법을 위반했다며 3일 공사 중지 명령을 내렸다. 서울시가 추진 중인 사업에 대해 국토부가 제동을 건 것이다.
국토부는 이날 “서울시가 광화문 광장에 조성 중인 감사의 정원이 국토계획법 및 도로법을 위반한 사실을 확정했다”며 “국토계획법 제133조에 따라 서울시에 감사의 정원 사업 공사 중지 명령을 했다”고 밝혔다.
국토부는 지난달 서울시에 공사 중지 명령을 사전 통지한 바 있다. 행정절차법에 따르면 정부는 공사 중지 등 권익을 제한하는 처분을 내릴 경우 이를 사전에 안내하고, 이후 의견 제출 기회를 부여해야 한다. 서울시는 도시관리계획 및 실시계획 변경 등 국토계획법상 절차를 보완하겠다고 밝힌 바 있다.
다만 서울시는 공사가 즉시 중단될 경우 해빙기와 맞물려 안전사고가 발생할 우려가 있다는 점을 들었다. 또 21일 BTS의 공연이 예정돼 있어 광장에 인파가 몰릴 가능성이 있는 만큼 공사장 안전 확보를 위한 최소 조치가 필요하다는 의견도 함께 제출했다.
구체적으로 지하 전시실 상판 덮개 시공, 기존 지하 외벽 보강, 배수시설 설치 등을 완료할 때까지는 공사를 진행할 수 있도록 해달라는 취지다.
하지만 국토부는 서울시 의견 청취 3회와 현장 점검 2회를 거쳐 공사 중지 명령을 결정했다. 국토부는 도시계획시설인 도로·광장에 도로·광장과 무관한 지하 전시시설을 설치하려면 개발행위허가(도시관리계획 변경 포함)를 받거나 지하 전시시설을 별도의 도시계획시설(문화시설)로 결정하는 절차가 필요하지만 이를 이행하지 않았다고 설명했다. 이에 절차상 하자가 중대하다고 판단한 것이다.
안전조치와 관련해선 현재 상태로도 해빙기를 지나는 데 문제가 없다는 판단이다. 다만 대규모 공연을 고려해 사고 예방 차원에서 서울시 의견을 일부 수용하기로 했다. 이에 따라 지하 전시실 상판 덮개 시공과 기존 지하 외벽 보강 등 안전 확보를 위한 조치는 공사 중지 명령 대상에서 제외하고 20일까지 완료하도록 결정했다.
아이수루 서울시의원, 다문화 정책의 본격적 출발 ‘카자흐 하우스’ 개관식 행사 참석
서울시의회 아이수루 의원(더불어민주당·비례)은 지난 26일 서울 중구에서 열린 ‘카자흐 하우스’ 개관식에 참석해 축사를 통해 문화다양성과 국제교류의 중요성을 강조했다. 이번에 개관하는 ‘카자흐 하우스’는 카자흐스탄의 전통과 문화를 소개하고 시민과 이주민이 교류할 수 있도록 마련된 열린 문화 커뮤니티 공간이다. 향후 전통문화 전시, 체험 프로그램, 교류 행사 등을 통해 중앙아시아 문화 이해를 넓히는 거점 역할을 수행할 예정이다. 아이수루 의원은 이날 축사에서 “오늘의 개관은 단순한 공간 개설을 넘어, 서울이 문화다양성을 존중하는 글로벌 도시로 나아가는 의미 있는 발걸음”이라며 “문화 교류는 가장 평화롭고 지속 가능한 외교 방식이며, 시민 중심의 민간외교 플랫폼이 더욱 확대되어야 한다”고 밝혔다. 그는 이어 “다문화 사회는 지원의 대상이 아니라 함께 도시의 미래를 만들어가는 동반자”라며 “서울시의회는 ‘외국인 주민 및 다문화 가족 지원 정책’을 넘어, 문화적 자긍심과 참여 기회를 확대하는 정책적 기반을 강화하겠다”고 강조했다. 또한 “카자흐 하우스와 같은 문화 거점이 지역사회와 연결되고 정책과 연계될 때 진정한 공존 모델이 완성된다”며 “문화다양성이
서울시의회 바로가기
김이탁 국토부 1차관은 “도시계획시설을 설치하거나 변경하려면 주민 의견 수렴, 관계 행정기관 협의 등 적법한 도시관리계획 결정 절차를 따라야 한다”며 “이번 사례가 지방정부와 민간 사업자가 법정 절차를 충실히 이행하는 계기가 되길 기대한다”고 강조했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
국토부가 감사의 정원 공사 중지 명령을 내린 이유는?