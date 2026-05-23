한국 유조선 호르무즈 봉쇄후 다섯번째로 홍해 통과

세줄 요약 미국·이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄된 뒤 한국 선박이 다섯 번째로 홍해를 우회해 원유를 실어 국내로 들어왔다. 해수부는 24시간 실시간 모니터링과 안전 정보 제공, 선사와의 소통으로 선박과 선원 안전을 지원했다고 밝혔다. 호르무즈 봉쇄 뒤 한국 선박 다섯 번째 우회 운송

홍해 통과 중 24시간 모니터링과 안전 지원

사우디 얀부항 원유 적재 후 국내로 운송

이미지 확대 호르무즈 통과한 유조선 유니버설 위너호. 마린트래픽 캡처. 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 통과한 유조선 유니버설 위너호. 마린트래픽 캡처.

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미국·이란 간 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄된 이후 다섯 번째 한국 선박이 우회로인 홍해를 통과해 국내로 원유를 운송하고 있다.해양수산부는 23일 오후 4시 기준 한국 선박이 홍해를 안전하게 통과해 국내로 원유를 운송하고 있다고 밝혔다.해수부는 “해당 선박이 홍해를 항해하는 동안 24시간 실시간 모니터링과 항해 안전 정보 제공, 해수부와 선사·선박과의 실시간 소통 채널 운영 등을 통해 선박과 선원의 안전을 지원했다”며 “앞으로도 국내 원유 수급의 안정화를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.이어 “선사, 선명, 용선주 등 선박과 관련한 구체적인 정보는 선박과 선원의 안전 위협요인 등으로 공개할 수 없다”고 했다．한국 선박의 홍해 우회 운송은 지난달 17일, 지난 3일과 6일, 8일에 이어 이번이 다섯 번째다. 해당 선박은 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 적재한 후 홍해를 빠져나왔다.