설 연휴에도 2월 수출 674억달러 ‘신기록’…반도체 사상 최대

2026 밀라노 올림픽
설 연휴에도 2월 수출 674억달러 ‘신기록’…반도체 사상 최대

한지은 기자
한지은 기자
입력 2026-03-01 10:03
수정 2026-03-01 10:03
이미지 확대
(평택=뉴스1) 오대일 기자 =사진은 22일 경기 평택시 포승읍 평택항에 수출용 컨테이너와 자동차가 세워진 모습. 2026.2.22/뉴스1
(평택=뉴스1) 오대일 기자 =사진은 22일 경기 평택시 포승읍 평택항에 수출용 컨테이너와 자동차가 세워진 모습. 2026.2.22/뉴스1


지난달 수출이 674억 달러를 기록하며 2월 기준 역대 최대치를 갈아치웠다. 무역수지는 155억 달러 흑자로 하루 평균 수출액과 반도체 수출액 모두 역대 최고 수준을 기록했다.

관세청이 1일 발표한 ‘2026년 2월 수출입 현황(잠정)’에 따르면 지난달(2월 1~28일) 수출은 674억 4800만 달러로 전년 동기 대비 29.0% 증가했다. 증가액만 151억 6000만 달러에 달한다. 같은 기간 수입은 519억 3600만 달러로 7.5%(36억 1000만 달러) 늘었다.

무역수지는 155억 1200만 달러 흑자를 기록했다. 지난해 2월(39억 6400만 달러)과 비교하면 흑자 규모가 4배 가까이 확대됐다.

특히 조업일수 감소에도 수출 증가세가 두드러졌다. 올해 2월 조업일수는 19.0일로 지난해(22.0일)보다 3일 줄었지만 하루 평균 수출액은 23억 8000만 달러에서 35억 5000만 달러로 49.3% 급증했다.

1~2월 누계 기준 수출은 1332억 5400만 달러로 전년 동기 대비 31.3% 증가했다. 수입은 1090억 2700만 달러로 9.6% 늘었고, 무역수지는 242억 2700만 달러 흑자를 기록했다.

지난해 연간 수출은 7093억 3000만 달러로 3.8% 증가했으며 올해는 연초부터 두 자릿수 증가세가 이어지며 수출 모멘텀이 한층 강화되는 모습이다.

관세청은 “2월 기준 수출, 무역수지, 일평균 수출액, 반도체 수출액이 모두 역대 최대”라고 밝혔다.
세종 한지은 기자
