고성군, 지역화폐 앱 ‘업뎃’…“주민 소통 플랫폼”

세줄 요약
- 지역화폐 앱 ‘그리고’ 주민 소통 플랫폼 개편
- 간편결제·군정 소식·정책지원금 안내 기능 추가
- 디지털 취약계층 위한 큰 글씨 모드 도입
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강원 고성군 지역화폐 고성사랑카드. 고성군 제공
강원 고성군은 고성사랑카드(지역화폐) 애플리케이션 ‘그리고’를 주민 소통 플랫폼으로 개편한다고 28일 밝혔다.
앱은 개편을 통해 간편결제 서비스를 제공하고, 군정 소식과 정책지원금 정보도 안내한다. 또 어르신 등 디지털 취약계층을 위한 ‘큰 글씨 모드’도 도입한다.
이 같은 서비스는 앱을 업데이트해야 이용할 수 있고, 업데이트는 29일 오전 9시부터 가능하다.
군은 앱을 주민과의 소통 창구이자 행정·복지·경제를 연계하는 통합 플랫폼으로 활용할 계획이다.
군 관계자는 “앱 하나만으로 지역 소식과 다양한 혜택을 누릴 수 있도록 편의 기능을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
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