“속도보다 생존” 대구 상구네돼지구이, 유통 혁신 앞세워 수도권 시장 공략

세줄 요약 대구에서 출발한 상구네돼지구이는 자체 육가공 공장 4곳을 바탕으로 수직 계열화를 완성해 원가 경쟁력을 키웠다. 하루 최대 150마리 가공 체계를 갖추고 중간 유통을 줄여 가격과 품질을 함께 잡았고, 전국 37개 매장으로 성장하며 수도권 진출에 속도를 내고 있다. 자체 육가공 공장 4곳 기반 수직 계열화 완성

중간 유통 축소로 원가 경쟁력과 품질 동시 확보

전국 37개 매장 성장, 수도권 진출 본격화

이미지 확대 김영상 상구네돼지구이 대표가 육가공 공장 작업장에서 ‘발골’ 작업을 하고 있다. 상구네돼지구이 제공 닫기 이미지 확대 보기 김영상 상구네돼지구이 대표가 육가공 공장 작업장에서 ‘발골’ 작업을 하고 있다. 상구네돼지구이 제공

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대구에서 출발한 돼지고기 외식 프랜차이즈가 수도권 시장 공략에 나섰다. 유통 단계를 줄이고 품질을 극대화해 원가 경쟁력도 확보했다.9일 지역 유통업계에 따르면 ‘상구네돼지구이’가 대구·경북 지역 최대 규모의 자체 육가공 공장 4곳을 기반으로 전 과정 수직 계열화를 완성했다. 육가공 전문가의 노하우를 집약한 결과라는 게 업체 관계자의 설명이다.상구네돼지구이는 하루 최대 돼지 150마리를 가공할 수 있는 시스템을 갖춰 중간 유통 마진을 걷어냈다. 20년 경력의 전문가들이 직접 원육을 선별하고 이를 가맹점에 직접 공급하는 방식이 주효했다. 이는 가파른 물가 상승의 여파로 불황을 겪는 외식 시장에서 가격과 품질이라는 두 마리 토끼를 모두 잡기 위한 전략이다.2019년 대구 월성본점으로 출발한 상구네돼지구이는 현재 전국에 37개 매장을 운영하고 있다. 일부 매장의 경우 월 매출 2억원을 넘겼다. 이들의 성장세에는 ‘월 가맹점 1곳 오픈’이라는 원칙이 배경에 있었다. 공격적인 출점보다는 개별 매장의 경쟁력을 키워 내실을 갖추겠다는 것이다. 실제로 김영상 대표는 직접 작업장에서 발골 작업에 참여하는 등 현장 중심 경영을 중시하고 있다.직원들이 직접 직영점을 운영하는 사례도 늘고 있다. 이는 내부 구성원들로부터 이미 사업성을 검증받았다는 방증이다. 이 업체는 이런 성과를 인정받아 최근 ‘제25회 한국프랜차이즈산업발전 유공’ 신인상을 수상했다. 또 취약계층 기부와 가맹점 상생 등 ESG(환경·사회·투명경영) 활동에도 힘쓰고 있다.김 대표는 “자체 공급망을 통한 수직 계열화로 외식업계의 원가 압박을 정면 돌파하고 있다”며 “서울 군자점을 시작으로 수도권 시장에서도 대구 프리미엄 돼지구이의 진가를 증명해 보이겠다”고 말했다.