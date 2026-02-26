김경수 “리쇼어링 범위 확대… 지역 中企 경영환경 개선”

김경수 “리쇼어링 범위 확대… 지역 中企 경영환경 개선”

김우진 기자
김우진 기자
입력 2026-02-26 01:14
수정 2026-02-26 01:14
지방시대委·중소기업인 소통 회의
“전국 균형성장 중기 역할 적극 지원”

김경수(왼쪽 두 번째) 지방시대위원장이 25일 서울 영등포구 여의도 중소기업중앙회에서 열린 ‘중소기업인 소통 회의’에서 발언하고 있다. 지방시대위원회 제공
김경수(왼쪽 두 번째) 지방시대위원장이 25일 서울 영등포구 여의도 중소기업중앙회에서 열린 ‘중소기업인 소통 회의’에서 발언하고 있다.
지방시대위원회 제공


중소기업중앙회는 25일 서울 영등포구 여의도 중기중앙회에서 ‘김경수 지방시대위원장과 중소기업인 소통 회의’를 열고 지방 중소기업 성장 방안을 논의했다.

김 위원장과 조웅환 5극3특정책국장 등 지방시대위원회 관계자와 중기중앙회, 지역 중소기업 대표들이 참석했다. 중소기업계는 ‘리쇼어링’(생산시설 국내 이전) 기업의 인정 범위 확대, 지방 전통 제조 중소기업의 사업전환 지원, 지역 전략산업 맞춤형 인재 양성 등을 건의했다.

김기문 중기중앙회장은 “비수도권 중소기업의 63.4%가 수도권과의 경영 환경 격차를 크게 느끼고 있다”며 “지방 주도 성장이 성공하려면 지방에 좋은 일자리를 만드는 것이 핵심”이라고 말했다.

김 위원장은 “리쇼어링 범위 확대, 인공지능 확산 등을 통한 사업전환 지원, 실무형 인재 양성 지원 등 지역 중소기업의 경영환경을 개선하고 성장 기반을 마련하겠다”고 답했다. 이어 “지방과 중앙이 균형 있게 성장하는 과정에서 중소기업이 중추적인 역할을 할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

김우진 기자
2026-02-26 23면
