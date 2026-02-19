네이버페이, 결제·예약 오류…“복구 중”

이미지 확대 네이버페이 로고. 네이버파이낸셜 제공 닫기 이미지 확대 보기 네이버페이 로고. 네이버파이낸셜 제공

네이버의 간편결제 서비스 네이버페이에서 19일 정오께부터 결제 오류가 발생해 이용자 불편이 이어지고 있다.이날 낮 12시부터 네이버페이로 결제를 시도할 경우 실패 메시지가 뜨는 현상이 나타났다. 일부 이용자들은 온라인 쇼핑 결제 과정에서 주문이 완료되지 않거나, 포인트 조회가 되지 않는 문제를 겪었다.네이버페이 측은 공지를 통해 “현재 일부 서비스에서 오류 현상이 발생해 긴급히 확인 중”이라며 “이용에 불편을 드려 죄송하다”고 안내했다.회사에 따르면 ▲주문서 내 포인트 조회 및 결제 실패 ▲결제 내역·이벤트 내역 조회 불가 ▲현장 결제 및 포인트·머니 결제 제한 ▲페이머니카드 결제 실패 등 다수 기능에서 장애가 발생했다.네이버페이 관계자는 “신속한 복구를 위해 조치 중이며, 정상화되는 대로 추가 공지하겠다”고 했다. 현재까지 복구 완료 시점은 안내되지 않았다.