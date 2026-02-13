상미당홀딩스 허영인 회장, 설 명절 맞아 지역사회 나눔 활동 진행

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
상미당홀딩스 허영인 회장, 설 명절 맞아 지역사회 나눔 활동 진행

입력 2026-02-13 13:26
수정 2026-02-13 13:26
양재노인복지관서 떡국∙호빵 등 배식
전국 28개 복지기관 제품 기부 릴레이
이미지 확대


상미당홀딩스가 2026년 설 명절을 맞아 전국 복지기관을 대상으로 릴레이 나눔 활동을 펼쳤다.

상미당홀딩스 계열사 임직원들로 구성된 해피봉사단은 11일 서울 서초구 양재노인종합복지관에서 ‘설 명절 특별 행사’를 진행했다. 이날 행사에서 임직원들은 서초구 관내 어르신 270명을 대상으로 떡국과 명절 음식, 삼립호빵 등을 배식하는 봉사활동을 하며 따뜻한 온기를 나눴다. 또 윷놀이 대회, 명절 한마당 등 전통놀이 프로그램을 진행하고 신년 포토존을 운영하는 등 어르신들에게 즐거운 명절 추억을 선사했다.

이 밖에도 각 계열사별로 2월 한 달 동안 사업장 인근 총 28개 복지기관을 대상으로 제품 나눔 활동도 진행했다. 삼립은 서울·경기·충청·경상·전라 지역 13개 복지기관에 그릭슈바인 햄 세트와 크림빵, 약과 등 총 1만 1400여 개의 제품을 후원했다. 파리크라상은 서울·경기·강원 지역 4개 복지기관에 롤케이크와 파운드케이크를 포함한 파리바게뜨 제품 300여 개와 쌀을 지원했다. 비알코리아는 충북 음성 행정기관과 협력해 지역 취약계층 100가정에 임직원들이 직접 설 선물세트를 전달했으며 섹타나인·SPC팩·SPL도 각각 사업장 인근 복지기관에 삼립 햄 세트와 파리바게뜨 베이커리 제품을 전달하고 돌봄 활동 등 봉사를 이어갔다.

상미당홀딩스 관계자는 “설 명절을 앞두고 우리 이웃들이 소외되지 않고 따뜻한 시간을 보내길 바라는 마음으로 전국 사업장에서 봉사와 기부 활동을 진행했다. 앞으로도 지역사회에 온기를 전하는 다양한 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.

온라인뉴스팀
위로