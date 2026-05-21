[마감시황] 코스닥 4.73% 급등 마감…이차전지·로봇·반도체 장세 주도

세줄 요약 코스닥이 4.73% 급등한 1105.97로 마감했다. 4거래일 연속 하락 뒤 외국인과 기관의 동반 순매수, 프로그램 매수세가 유입되며 반등했다. 이차전지·로봇·반도체 장비주가 강세를 보였고, 코스피 급등과 환율 하락도 투자심리를 받쳤다. 코스닥 4.73% 급등, 1105.97로 마감

외국인·기관 순매수, 개인 순매도 우위

이차전지·로봇·반도체 장비주 강세

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21일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 49.90포인트(4.73%) 오른 1105.97에 거래를 마쳤다. 지수는 1085.30으로 출발한 뒤 장 초반부터 상승폭을 키웠고, 장중 1115.66까지 올라 이날 고점을 찍었다. 저가는 시가와 같은 1085.30이었다.이날 코스닥은 최근 4거래일 연속 하락 뒤 강하게 반등했다. 앞서 코스닥은 15일 1129.82에서 20일 1056.07까지 밀렸지만, 이날 상승으로 낙폭 일부를 만회했다. 같은 날 코스피는 8.42% 급등한 7815.59로 마감해 국내 증시 전반에 강한 위험선호 흐름이 나타났다. 원·달러 환율은 1506.10원으로 0.70원 내리며 증시 반등에 우호적인 환경을 더했다.수급에서는 외국인과 기관이 지수를 끌어올렸다. 투자자별로 외국인은 1365억원, 기관은 1384억원을 순매수했고, 개인은 2581억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 22억원, 비차익거래 2158억원으로 전체 2180억원 순매수를 기록했다.시장 전반도 상승 종목이 우세했다. 코스닥 전체에서 상승 종목은 1102개였고, 하락 종목은 531개, 보합은 78개로 집계됐다. 상한가 종목은 12개였으며 하한가 종목은 없었다. 거래량은 9억 1653만주, 거래대금은 12조 5993억 9000만원으로 나타났다.시가총액 상위 종목 가운데서는 이차전지와 로봇, 반도체 장비주가 강세를 보였다. 에코프로비엠(247540)은 10.36% 오른 19만 5000원, 에코프로(086520)는 9.35% 오른 12만 9800원에 마감했다. 레인보우로보틱스(277810)는 16.46% 상승한 74만 3000원, 이오테크닉스(039030)는 18.83% 오른 54만 9000원을 기록했다. 리노공업(058470)도 7.55% 상승한 10만 4000원, 주성엔지니어링(036930)은 3.75% 오른 18만 5200원, 삼천당제약(000250)은 2.31% 오른 35만 5000원으로 거래를 마쳤다.반면 일부 대형 바이오주는 혼조세를 보였다. 알테오젠(196170)은 2.23% 내린 35만 1500원, HLB(028300)는 1.68% 하락한 4만 6800원에 장을 마쳤다. 코오롱티슈진(950160)은 1.78% 오른 10만 3000원으로 상승 마감했다.개별 종목 장세도 강했다. 상승률 상위에는 KBI메탈과 마키나락스가 나란히 30.00% 오르며 상한가를 기록했고, 라온로보틱스는 29.97%, 피플바이오는 29.97%, 티씨머티리얼즈는 29.96% 상승했다. 특히 로봇 관련 종목인 레인보우로보틱스와 라온로보틱스가 동반 급등하며 매수세가 집중됐다.하락률 상위 종목으로는 케이엠제약이 19.60% 내린 2440원, 지놈앤컴퍼니가 19.13% 하락한 5200원, 엑스큐어가 15.76% 내린 2005원, 핀텔이 15.69% 하락한 1317원, CS가 14.83% 내린 2700원으로 집계됐다.이날 코스닥은 장 초반부터 강한 매수세가 유입되며 단숨에 1100선을 회복했고, 외국인과 기관의 동반 매수에 프로그램 순매수까지 더해지며 상승 탄력이 유지됐다. 최근 조정 폭이 컸던 이차전지와 기술주 전반으로 저가 매수세가 확산한 점도 지수 급등으로 이어졌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]