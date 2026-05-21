이성헌, 오세훈과 인왕시장·유진상가에서 “원팀으로 문제 해결”

국민의힘 서대문구 지방선거 출정식
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이성헌(왼쪽 두 번째) 국민의힘 서울 서대문구청장 후보, 오세훈(첫 번째) 국민의힘 서울시장 후보가 21일 홍제동 인왕시장에서 출정식을 열고 인사하고 있다.
이성헌 후보 캠프 제공
이성헌 후보 캠프 제공
이성헌 국민의힘 서울 서대문구청장 후보가 21일 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 함께 홍제동 인왕시장에서 출정식을 열었다. 국민의힘 서대문구 시·구의원 후보도 참여했다.
홍제동 인왕시장은 인근 유진상가와 함께 홍제역 역세권 개발 사업이 진행 중이다. 1970년 건설된 주상복합인 유진상가는 그동안 끊임없이 정비 필요성이 제기됐다. 현재 최고 49층의 서북권 랜드마크로 만드는 정비안이 추진 중이다.
출정식을 인왕시장에서 진행한 것은 강북 2.0 시대를 향한 추진력을 강조하기 위한 행보다. 이 후보와 오 후보는 이날 출정식에서 현 정부의 주택 정책을 비판하며 “정체됐던 정비사업이 다시 움직이고 있다”며 “서울시와 서대문구는 원팀으로 문제를 해결하겠다”고 밝혔다.
오 후보는 “세계적인 명소인 카페폭포 사업과 홍제역 역세권 활성화 사업은 이 구청장과 함께 만든 성공”이라며 “앞으로도 성공적으로 완성할 수 있도록 힘을 모아 달라”고 강조했다. 이 후보는 “지난 민선 8기 서대문의 도약은 오 시장과 원팀으로 추진한 결과”라며 “민선 9기에도 오 시장과 함께 서대문의 혁신을 완성하는 시기가 될 것”이라고 말했다.
이새날 서울시의원, 잠원한강공원 노후 운동시설 정비 완료
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 잠원한강공원 신사나들목 동호대교 하부의 노후 운동 공간 정비공사가 최근 완료됐다고 밝혔다. 이번 사업은 장기간 외부 노출로 인해 이용 불편과 안전사고 우려가 제기되던 기존 노후 시설을 전면 개선하기 위해 추진됐다. 그간 햇빛과 비바람에 노출되어 기능이 저하됐던 운동기구들이 대대적으로 정비됨에 따라, 시민들은 한결 안전하고 쾌적한 환경에서 한강을 조망하며 운동을 즐길 수 있게 됐다. 이에 서울시 미래한강본부는 지난 3월 23일부터 4월 30일까지 ‘잠원한강공원 노후 운동시설 공간 정비공사’를 실시하고 기존 운동기구를 철거한 뒤 다양한 기능을 갖춘 복합 운동기구로 전면 교체했다. 특히 운동 공간 상부에 천장을 설치해 우천이나 폭염 등 날씨와 관계없이 시민들이 보다 쾌적하게 운동할 수 있도록 개선했다. 새롭게 조성된 운동 공간에는 상체·하체·코어 운동이 가능한 복합 운동기구와 스트레칭 시설 등이 설치됐으며, 그늘막 형태의 지붕 구조를 도입해 한강 조망과 휴식 기능까지 함께 고려했다. 이를 통해 시민들은 사계절 내내 보다 편리하고 안전하게 야외 운동을 즐길 수 있게 됐다. 이 의원은 “신사나들목은 압
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한편 이 후보는 이날 새벽 홍제역 앞에서 출근길 인사로 첫 공식 일정을 시작했다.
세줄 요약
- 인왕시장 출정식, 선거운동 본격 시작
- 홍제역 역세권 개발·유진상가 정비 강조
- 서울시·서대문구 원팀 해결 의지 표명
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