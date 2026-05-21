이성헌, 오세훈과 인왕시장·유진상가에서 “원팀으로 문제 해결”

국민의힘 서대문구 지방선거 출정식

이미지 확대 이성헌(왼쪽 두 번째) 국민의힘 서울 서대문구청장 후보, 오세훈(첫 번째) 국민의힘 서울시장 후보가 21일 홍제동 인왕시장에서 출정식을 열고 인사하고 있다.

이성헌 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 이성헌(왼쪽 두 번째) 국민의힘 서울 서대문구청장 후보, 오세훈(첫 번째) 국민의힘 서울시장 후보가 21일 홍제동 인왕시장에서 출정식을 열고 인사하고 있다.

이성헌 후보 캠프 제공

세줄 요약 이성헌 국민의힘 서대문구청장 후보가 오세훈 서울시장 후보와 홍제동 인왕시장에서 출정식을 열고 선거운동을 시작했다. 두 후보는 인왕시장과 유진상가 일대의 홍제역 역세권 개발, 정비사업을 서대문과 서울시가 원팀으로 해결하겠다고 강조했다. 인왕시장 출정식, 선거운동 본격 시작

홍제역 역세권 개발·유진상가 정비 강조

서울시·서대문구 원팀 해결 의지 표명

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이성헌 국민의힘 서울 서대문구청장 후보가 21일 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 함께 홍제동 인왕시장에서 출정식을 열었다. 국민의힘 서대문구 시·구의원 후보도 참여했다.홍제동 인왕시장은 인근 유진상가와 함께 홍제역 역세권 개발 사업이 진행 중이다. 1970년 건설된 주상복합인 유진상가는 그동안 끊임없이 정비 필요성이 제기됐다. 현재 최고 49층의 서북권 랜드마크로 만드는 정비안이 추진 중이다.출정식을 인왕시장에서 진행한 것은 강북 2.0 시대를 향한 추진력을 강조하기 위한 행보다. 이 후보와 오 후보는 이날 출정식에서 현 정부의 주택 정책을 비판하며 “정체됐던 정비사업이 다시 움직이고 있다”며 “서울시와 서대문구는 원팀으로 문제를 해결하겠다”고 밝혔다.오 후보는 “세계적인 명소인 카페폭포 사업과 홍제역 역세권 활성화 사업은 이 구청장과 함께 만든 성공”이라며 “앞으로도 성공적으로 완성할 수 있도록 힘을 모아 달라”고 강조했다. 이 후보는 “지난 민선 8기 서대문의 도약은 오 시장과 원팀으로 추진한 결과”라며 “민선 9기에도 오 시장과 함께 서대문의 혁신을 완성하는 시기가 될 것”이라고 말했다.한편 이 후보는 이날 새벽 홍제역 앞에서 출근길 인사로 첫 공식 일정을 시작했다.