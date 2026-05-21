월드컵 앞둔 콩고민주공화국, 에볼라 공포에 자국 훈련캠프 취소

이미지 확대 에볼라 희생자 운구 보며 오열하는 여성 20일(현지 시간) 콩고민주공화국(민주콩고) 루암파라의 한 의료소에서 적십자 대원들이 에볼라 감염으로 사망한 희생자 관을 운구하는 모습을 보며 한 여성이 오열하고 있다. 2026.05.21. 루암파라 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 에볼라 희생자 운구 보며 오열하는 여성 20일(현지 시간) 콩고민주공화국(민주콩고) 루암파라의 한 의료소에서 적십자 대원들이 에볼라 감염으로 사망한 희생자 관을 운구하는 모습을 보며 한 여성이 오열하고 있다. 2026.05.21. 루암파라 AP 뉴시스

이미지 확대 민주콩고서 에볼라 감염, 독일 병원으로 이송되는 미국인 20일(현지 시간) 독일 쇠네펠트 공항에서 에볼라 확진 판정을 받은 미국인과 그 가족이 구급차에 실려 베를린 샤리테 병원 특별 격리 병동으로 이송되고 있다. 이 미국인은 콩고민주공화국(민주콩고)에서 활동하다가 에볼라에 감염돼 독일로 이송됐다. 2026.05.21. 베를린 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 민주콩고서 에볼라 감염, 독일 병원으로 이송되는 미국인 20일(현지 시간) 독일 쇠네펠트 공항에서 에볼라 확진 판정을 받은 미국인과 그 가족이 구급차에 실려 베를린 샤리테 병원 특별 격리 병동으로 이송되고 있다. 이 미국인은 콩고민주공화국(민주콩고)에서 활동하다가 에볼라에 감염돼 독일로 이송됐다. 2026.05.21. 베를린 AP 뉴시스

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52년 만에 월드컵 본선 무대에 복귀한 콩고민주공화국 축구 대표팀이 에볼라 바이러스 확산에 따라 자국에서 계획했던 훈련 캠프와 월드컵 출정식을 모두 취소했다.콩고민주공화국 대표팀 대변인은 21일(한국시간) AFP 통신과 인터뷰에서 “동부 지역의 에볼라 발생으로 수도 킨샤사에서 예정됐던 사흘 동안의 대표팀 훈련 캠프와 팬들을 위한 월드컵 출정 행사를 취소하기로 했다”고 밝혔다.콩고민주공화국은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 대륙간 플레이오프까지 치르는 치열한 경쟁 끝에 1974년 서독월드컵 이후 52년 만에 본선 무대에 합류했다.콩고민주공화국은 이번 월드컵 조별리그 K조에서 포르투갈, 우즈베키스탄, 콜롬비아와 대결한다.애초 콩고민주공화국 대표팀은 킨샤사에서 소집훈련과 함께 팬들에게 작별 인사를 한 뒤 6월 3일 벨기에 리에주에서 덴마크, 6월 9일 스페인 남부에서 칠레와 평가전을 치르고 6월 11일 미국 휴스턴으로 떠날 예정이었다.하지만 최근 콩고민주공화국과 우간다에서 에볼라 바이러스 감염으로 139명이 사망하고 600여명이 감염된 것으로 파악되면서 대표팀은 선수들의 안전을 위해 국내 일정을 취소하기로 했다.대표팀 선수 전원과 세바스티앵 드사브르 감독은 모두 프랑스 등 해외에서 활동하고 있어 에볼라 바이러스 감염 위험에선 벗어난 상태다.FIFA도 성명을 통해 “에볼라 바이러스 상황을 모니터링하고 있다”며 “대표팀이 모든 의료 지침을 확실하게 인지하도록 콩고민주공화국 축구협회와 긴밀히 소통하고 있다”고 밝혔다.월드컵 공동 개최국인 미국 당국도 콩고민주공화국 대표팀이 지난 몇 주 동안 유럽에서 훈련해와서 입국 금지 조치에 영향을 받지 않을 것이라고 발표했다.