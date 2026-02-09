충남도·시군·공공기관, 올해 건설공사·용역 5조 6000억 규모

올해 공사·용역 2457건 발주
전년 대비 1조 4602억, 35.3% 증가
충남도와 시·군, 공공기관 등이 올해 역대 최대 규모인 5조 6000억원의 건설공사·용역을 발주한다.
9일 충남도에 따르면 올해 도와 시·군, 도 교육청, 대전지방국토관리청 등 도내 공공기관이 발주하는 1억원 이상 건설공사와 1000만원 이상 용역 사업은 2457건이다.
총집행 금액은 전년 대비 1조 4602억원이 증가한 5조 5995억원으로 집계됐다. 유형별로는 건설공사가 1263건에 5조 1031억원, 용역은 1194건에 4964억원이다.
도가 발주하는 공사·용역은 346건 6611억원 규모다.
주요 공사는 대천항 북방파제 준설토투기장 조성(1153억원)과 충남예술의전당 건립(641억원), 온양천 재해복구(310억원) 등이다.
15개 시·군은 △천안 266건(5326억원) △아산 46건(3445억원) △당진 225건(2708억원) △부여 131건(2340억원) △공주 41건(1438억원) 등을 발주하기로 했다.
도교육청, 대전지방국토관리청, 한국가스공사, 충남개발공사 등 18개 기관은 1008건에 2조 9295억원의 공사와 용역을 발주한다.
도는 기관별 발주 계획을 도내 건설 관련 단체와 기업 등에 배포해 지역 수주율을 높이고, 각 기관에 침체한 건설경기 상황을 고려해 신속 집행을 요청할 방침이다.
김용목 도 건설정책과장은 “올해부터는 지역 건설경기 향상을 위해 지역 건설산업 활성화 협의회를 운영해 국가·공공기관 발주 사업에 도내 업체 참여가 확대될 수 있도록 적극 협조를 요청할 계획”이라며 “전년 대비 발주 물량이 증가한 만큼 도내 업체 참여가 확대될 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.
전년 대비 1조 4602억, 35.3% 증가
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
하늘에서 바라본 충남도청 전경. 서울신문DB
충남도와 시·군, 공공기관 등이 올해 역대 최대 규모인 5조 6000억원의 건설공사·용역을 발주한다.
9일 충남도에 따르면 올해 도와 시·군, 도 교육청, 대전지방국토관리청 등 도내 공공기관이 발주하는 1억원 이상 건설공사와 1000만원 이상 용역 사업은 2457건이다.
총집행 금액은 전년 대비 1조 4602억원이 증가한 5조 5995억원으로 집계됐다. 유형별로는 건설공사가 1263건에 5조 1031억원, 용역은 1194건에 4964억원이다.
도가 발주하는 공사·용역은 346건 6611억원 규모다.
주요 공사는 대천항 북방파제 준설토투기장 조성(1153억원)과 충남예술의전당 건립(641억원), 온양천 재해복구(310억원) 등이다.
15개 시·군은 △천안 266건(5326억원) △아산 46건(3445억원) △당진 225건(2708억원) △부여 131건(2340억원) △공주 41건(1438억원) 등을 발주하기로 했다.
도교육청, 대전지방국토관리청, 한국가스공사, 충남개발공사 등 18개 기관은 1008건에 2조 9295억원의 공사와 용역을 발주한다.
도는 기관별 발주 계획을 도내 건설 관련 단체와 기업 등에 배포해 지역 수주율을 높이고, 각 기관에 침체한 건설경기 상황을 고려해 신속 집행을 요청할 방침이다.
심미경 서울시의원 “동북권 교통 불균형 해소 위한 핵심사업, 조속히 추진되어야”
서울시의회 면목선 건설사업 조속 추진을 위한 특별위원회 소속 심미경 의원(동대문구 제2선거구, 국민의힘)은 면목선 건설사업의 조기 착공을 촉구하는 건의안 제안에 참여하며, 특별위원회 활동을 마무리했다. 면목선은 청량리에서 면목·신내까지를 연결하는 연장 약 9.1km의 도시철도 노선으로 동북권 주민들의 교통편의 증진과 이동 불편 해소를 위해 추진되고 있다. 해당 사업은 2008년 도시철도 기본계획에 반영됐으나 민자 유치 지연 등으로 장기간 추진에 어려움을 겪어왔다. 이후 2020년 재정사업 전환이 반영된 도시철도망 구축계획이 승인됐으며, 2021년 예비타당성조사에 착수해 2024년 6월 최종 통과함으로써 사업 추진의 제도적 기반이 마련됐다. 심 의원은 “면목선은 동북권 교통 불균형을 해소할 핵심 사업”이라며 “특별위원회 활동을 통해 논의와 점검을 거쳐 건의안이 마련된 만큼, 예비타당성조사를 통과한 지금 더 이상의 지연은 없어야 하며 조속한 착공으로 주민들의 기다림에 응답해야 한다”고 밝혔다. 한편, 면목선 건설사업 조속 추진을 위한 특별위원회(위원장 남궁역, 동대문구 제3선거구, 국민의힘)는 지난 2월 5일 제3차 회의를 열고, 서울시와 정부에 기본계
서울시의회 바로가기
김용목 도 건설정책과장은 “올해부터는 지역 건설경기 향상을 위해 지역 건설산업 활성화 협의회를 운영해 국가·공공기관 발주 사업에 도내 업체 참여가 확대될 수 있도록 적극 협조를 요청할 계획”이라며 “전년 대비 발주 물량이 증가한 만큼 도내 업체 참여가 확대될 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
올해 충남도 공공기관 공사·용역 발주 총액은?