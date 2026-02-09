하인즈, 신제품 프라이드 치킨 소스·지방 50% 줄인 굿 마요네즈 대용량 출시

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 식품 브랜드 ‘크래프트하인즈(Kraft Heinz)’가 한국 소비자의 식문화와 취향을 반영한 소스 신제품 2종을 선보였다. 이번에 출시한 제품은 치킨과 튀김류에 어울리는 ‘하인즈 프라이드 치킨 소스’와, 풍미는 유지하면서 지방을 줄인 ‘하인즈 지방을 50% 줄인 굿 마요네즈’ 485ml 대용량이다.‘하인즈 프라이드 치킨 소스’는 한국인이 즐겨 먹는 치킨은 물론 다양한 튀김류와 잘 어울리는 제품이다. 크래프트하인즈의 마요 베이스에 스파이시한 풍미를 더해 고소함과 매콤함의 조화를 살렸으며, 쌈장 스타일의 페이스트를 함유해 한국인의 입맛도 고려한 것이 특징이다. 카라멜라이즈드 어니언 렐리시와 쌈장 스타일 페이스트, 사과 페이스트, 고추 향신료 등을 더해 깊고 매콤새콤하면서도 감칠맛이 돋보이는 맛을 완성했다. 치킨뿐 아니라 감자튀김, 너겟, 구운 고기 등 다양한 메뉴와 함께 즐길 수 있다.해당 제품은 이미 해외 시장에서 경쟁력을 입증했다. 2024년 영국에서 첫 출시된 이후, 2025년에는 호주와 뉴질랜드로 리뉴얼 및 런칭을 확대했으며, 특히 호주에서는 대형 유통사 콜스(Coles)에서 소스 카테고리 No.1 신제품을 기록하며 주목을 받았다. 런칭 이후 판매액은 예상 대비 66%를 상회했고, 취급률 역시 목표 대비 22% 이상 높은 성과를 거두었다.‘하인즈 지방을 50% 줄인 굿 마요네즈’ 485ml 대용량은 기존 295ml 제품이 소비자들로부터 꾸준한 사랑을 받으며, 보다 넉넉한 용량을 원하는 수요에 맞춰 새롭게 선보인 제품이다. 대용량 사이즈로 출시돼 가정에서 다양한 요리에 부담 없이 사용할 수 있다.해당 제품은 마요네즈 특유의 고소한 풍미는 유지하면서도, 지방을 50% 줄여 보다 가볍게 즐길 수 있는 것이 특징이다. 뉴질랜드에서 제조되어 자연광과 초목이 어우러진 환경에서 자란 닭의 Free-Range Egg (방목달걀)을 사용해 부드럽고 고소한 맛을 구현했다. 포화지방이 낮은 프리미엄 카놀라 오일을 사용해 포화지방은 낮추고 불포화지방은 풍부하게 담았다.크래프트하인즈는 소스 제조 과정 전반에 걸쳐 향과 색, 염도, 산도, 점도 등을 꼼꼼하게 관리하며 균형 잡힌 맛과 질감을 구현하고 있다. 전문가들이 직접 설비와 공정을 점검해 하인즈 특유의 부드럽고 깊은 풍미를 완성한다.크래프트하인즈 관계자는 “이번 신제품 2종은 소비자들이 일상에서 자주 즐기는 메뉴를 보다 맛있고 부담 없이 즐길 수 있도록 기획된 제품”이라며 “앞으로도 다양한 취향과 라이프스타일에 맞춘 새롭고 맛있는 소스를 지속적으로 선보일 예정이니 많은 기대 부탁드린다”고 전했다.