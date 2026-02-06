아모레퍼시픽 그룹, 지난해 영업이익 3680억원…‘6년 만에 최대’

아모레퍼시픽 그룹은 지난해 연결 기준 매출액 4조 6232억원, 영업이익 3680억원을 달성했다고 6일 밝혔다. 전년 대비 매출은 8.5%, 영업이익은 47.6% 증가했다. 특히 영업이익은 2019년 이후 6년 만의 최대 실적이다.
업체 관계자는 “글로벌 프리미엄 스킨케어 브랜드 경쟁력 강화와 더마·메이크업·헤어 카테고리 호실적, 해외 주요 시장 확장이 실적 개선을 견인했다”고 설명했다.
주력 계열사인 아모레퍼시픽이 매출 4조 2528억원(9.5%), 영업이익 3358억원(52%) 증가하면서 그룹 전체 실적 개선을 이끌었다. 브랜드별로 라네즈, 에스트라, 설화수 등이 해외 시장에서 성장세를 이어갔다. 코스알엑스도 유통 재정비를 마무리하고 지난해 4분기부터 매출 성장세로 전환했다는 설명이다.
해외사업은 글로벌 전 지역에서 고르게 성장해 매출 1조 9091억원(15%), 영업이익 2099억원(102%)을 기록했다. 국내 사업도 매출 2조 2752억원으로 전년 대비 5% 증가했으나 희망퇴직 비용이 포함되면서 영업이익은 1449억원으로 2% 감소했다.
온라인, 멀티브랜드숍, 백화점 등 주요 채널이 안정적으로 성장했고 면세와 크로스보더(해외 유통사·리테일러와 직접 협업해 현지 진출하는 사업모델) 경로도 성장세를 유지했다.
