비토즈, 글로벌 네트워크 XRPL 연동 완료

디지털 금융 인프라 전문 기업 비토즈(BEATOZ)는 글로벌 결제 네트워크 ‘XRP 레저(XRPL)’와의 시스템 연동을 완료했다고 3일 밝혔다.XRPL은 전 세계 수백만 개의 계정과 수십억 건의 거래 기록을 보유한 글로벌 분산형 결제 네트워크로, 다수의 검증 노드 기반 운영을 통해 높은 안정성과 처리 효율성을 갖춘 것이 특징이다. 특히 대규모 결제 처리 경험과 글로벌 금융권 도입 사례를 바탕으로 국제 결제 및 송금 인프라로 활용 범위를 넓혀가고 있다.실제로 일본 SBI 레밋은 동남아시아 국제 송금 서비스에, 말레이시아 트랭글로는 기업 간 결제 처리 시스템에, 홍콩 푸봉은행은 부동산 자산의 디지털 관리 실증 사업에 XRPL 기반 기술을 적용한 바 있다.비토즈는 이번 연동을 통해 글로벌 표준 결제 인프라로 활용되고 있는 XRPL의 활용 범위를 실물자산 및 지역 기반 금융 서비스 전반으로 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히 국가별로 상이한 금융 규제와 제도 환경을 고려해, 각 지역의 컴플라이언스 요건을 충족할 수 있는 구조를 함께 구축한 점이 특징이다.이를 위해 비토즈는 기존 글로벌 결제 인프라에 자사의 ‘규제 친화적 기술’을 더하는(Add-on) 시너지 전략을 취했다. 국가·산업별로 요구되는 인증, 통제, 관리 기능을 유연하게 적용함으로써, 제도권 기업들이 법적 리스크 없이 글로벌 결제 네트워크를 활용할 수 있는 환경을 마련했다는 설명이다.이 같은 구조를 통해 글로벌 결제 네트워크의 유동성과 처리 효율성은 비토즈의 안정적인 운영 파이프라인을 거쳐 실물 경제 영역으로 확장된다. 비토즈는 이를 기반으로 모두투어, 해시키클라우드, 비단 등 주요 파트너사에 디지털 자산 관리, 기업용 결제 시스템, 차세대 금융 솔루션을 단계적으로 제공할 계획이다.특히 이번 기술 연동은 비토즈가 링네트와 공동 개발한 ‘CPG(Crypto Payment Gateway)’ 사업의 경쟁력 강화로도 직결된다. 링네트의 탄탄한 IT 인프라에 XRPL의 실시간 송금 능력이 더해지면서, 웹3.0 시대의 핵심 결제 솔루션으로서 기술적 토대를 확고히 했다.비토즈 관계자는 “규제 준수에 특화된 비토즈의 인프라가 안정적인 파이프라인이라면, 국경 간 송금과 결제에 최적화된 XRPL은 그 내부를 흐르는 풍부한 에너지”라며 “양측의 결합이 글로벌 시장에서 실질적인 시너지를 낼 것으로 기대한다”고 전했다.