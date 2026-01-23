개인 매수에 코스피 장 초반 5000선 회복… 코스닥 동반 상승

이미지 확대 23일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 시황이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 31.55p(0.64%) 오른 4952.53, 코스닥은에 6.80p(0.70%) 상승한 977.15에 거래를 시작했다. 2026.1.23. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 23일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 시황이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 31.55p(0.64%) 오른 4952.53, 코스닥은에 6.80p(0.70%) 상승한 977.15에 거래를 시작했다. 2026.1.23. 뉴스1

코스피가 개인 투자자의 매수세에 힘입어 장 초반 5000선을 다시 회복했다. 전날 장중 사상 처음으로 5000선을 넘겼다가 밀린 뒤 하루 만에 반등에 나선 모습이다.23일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 21분 기준 코스피는 전장보다 1.27% 오른 5015.25를 기록했다. 지수는 전장 대비 0.64% 오른 4984.08로 출발한 뒤 상승 폭을 키웠다. 전날 코스피는 장중 5000선을 터치했으나 오름폭을 줄여 4950대에서 마감했다.유가증권시장에서 개인은 1129억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 반면 외국인과 기관은 각각 808억원, 152억원을 순매도했다. 외국인은 코스피200 선물시장에서도 632억원 규모의 매도 우위를 보였다. 같은 날 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전날보다 4.9원 내린 1465.0원에 거래를 시작했다.간밤 뉴욕증시는 도널드 트럼프 미국 대통령의 유럽에 대한 관세 철회로 투자심리가 개선되며 3대 지수가 상승세를 이어갔다. 미국과 우크라이나, 러시아가 처음으로 종전을 위한 3자 회담을 갖기로 한 점도 위험 선호 심리를 자극했다. 일론 머스크 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에서 인공지능(AI)과 로봇공학의 미래를 언급한 가운데 테슬라 주가가 4% 오른 점도 투자심리에 긍정적으로 작용했다.다만 이날 장중 일본은행(BOJ)의 기준금리 결정이 예정돼 있어 경계감도 일부 유입되는 모습이다. 시장에서는 기준금리가 현행 0.75%로 동결될 가능성에 무게를 두고 있는 가운데, 우에다 가즈오 총재의 통화정책 발언에 관심이 쏠리고 있다. 미국 반도체 기업 인텔이 시간 외 거래에서 급락한 점과 중동 정세 관련 발언도 외국인 매도 요인으로 거론된다.한편, 같은 시각 코스닥지수도 전장보다 0.85% 오른 978.57을 기록했다. 코스닥시장에서는 개인과 기관이 각각 160억원, 196억원을 순매수했고 외국인은 349억원을 순매도했다.