코스닥 4년여만의 ‘1000스닥’ 고지…코스피도 다시 ‘5000피’

코스닥 지수가 4년여만에 ‘1000스닥’ 고지에 올랐다.한국거래소에 따르면 이날 코스닥 지수는 전 거래일 대비 9.97포인트(1%) 오른 1003.90에 거래를 시작해 개장과 동시에 1000포인트를 돌파했다. 이어 장 초반 1010포인트대를 넘어섰다.코스닥이 장중 ‘1000스닥’을 돌파한 건 2022년 1월6일(1003.01) 이후 약 4년 만이다.도널드 트럼프 대통령이 촉발한 ‘그린란드 사태’가 일단락되며 글로벌 투심이 회복되고, 정부의 증시 부양 기대감이 코스피에 이어 코스닥 시장으로도 확산하면서 코스닥의 상승세를 이끈 것으로 풀이된다.코스피는 이날 전 거래일 대비 7.47포인트(0.15%) 오른 4997.54로 개장한 직후 5000선을 탈환했다.