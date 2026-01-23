李대통령 “5000p 돌파… 국민연금 고갈 걱정 안 해도 될 것”

이 대통령, 울산 타운홀 미팅서 코스피 언급

“한국 기업 제대로 평가 받으면 국민 재산 늘어나”

이미지 확대 울산시민 발언 듣는 이재명 대통령 이재명 대통령이 23일 울산전시컨벤션센터에서 열린 ‘울산의 마음을 듣다’ 타운홀미팅 간담회에서 참석자 발언을 듣고 있다.

울산 연합뉴스

이재명 대통령은 23일 코스피가 전날 사상 처음으로 5000선을 돌파한 데 대해 “대한민국의 기업들이 제대로 평가를 받으면 우리 국민 모두의 재산이 늘어나는 것”이라고 말했다.이 대통령은 이날 울산전시컨벤션센터에서 진행한 타운홀 미팅에서 “어제 주가지수가 5000포인트를 돌파했다고 다들 기뻐하기도 하고 칭찬해 주기도 한다”라며 이같이 밝혔다.이 대통령은 “또 한편으로는 주가가 오른 것이 나하고 뭔 상관이냐, 심지어 일부는 나는 왜 떨어지기만 하냐, 왜 곱버스인지 인버스인지 타 가지고 나락으로 떨어지고 있냐(라고 한다)”며 “세상의 이치가 그런 것”이라고 말했다.그러면서도 이 대통령은 주가지수 상승이 국내 기업의 제대로 된 평가와 국민 재산 증식 측면에서 긍정적이라고 평가했다.이 대통령은 “국민연금이 우리나라 기업들 주식을 가지고 있는데, 그게 250조원 정도 늘어나서 국민연금이 몇 년도에 고갈되느니, 나는 연금 냈는데 못 받고 죽을 것 같다 이런 게 거의 다 없어져 버렸다”고 설명했다. 이어 “최소한 여기 있는 분 대부분은 연금 고갈 걱정 안 해도 되지 않을까 그런 상황이 됐다”고 했다.