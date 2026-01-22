李대통령 ‘L자 들어간 주식’ 언급… ‘LS 중복상장’ 때렸다

코스피 특위 만나 적극 대응 주문

이미지 확대 오기형 더불어민주당 코스피5000 특별위원장이 22일 서울 여의도 국회 소통관에서 코스피 5000 돌파 청와대 초청 오찬을 마친 후 브리핑을 하고 있다. 왼쪽부터 박홍배, 이강일 의원, 오 위원장, 정준호 의원. 2026.1.22

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 오기형 더불어민주당 코스피5000 특별위원장이 22일 서울 여의도 국회 소통관에서 코스피 5000 돌파 청와대 초청 오찬을 마친 후 브리핑을 하고 있다. 왼쪽부터 박홍배, 이강일 의원, 오 위원장, 정준호 의원. 2026.1.22

뉴스1

2026-01-23 3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령이 22일 더불어민주당 코스피5000 특별위원회 의원들과의 오찬에서 LS그룹 사례를 두고 ‘중복 상장’에 적극 대응해야 한다고 말한 것으로 알려졌다. 이에 소액주주들의 거센 반발 속에서 비상장 증손회사의 기업공개(IPO)를 추진한 LS그룹의 중복 상장에 제동이 걸릴 가능성이 커졌다.특위 소속 한 의원은 서울신문과의 통화에서 “(이 대통령이) ‘L 들어간 주식은 안 사’라는 제목의 언론 보도를 두고 ‘아직도 이런 사례가 있다’고 지적했다”면서 “중복 상장에 대해선 ‘미국에선 이런 게 허용이 되겠냐’고 언급했다”고 전했다.이에 특위 소속 의원들은 “우리도 미국식으로 이중 상장이 되면 그 상장 회사 주식을 모회사의 주주들에게 30% 이상 범위 내에서 배정하는 개정안이 나와 있다”고 답변한 것으로 전해졌다. 특위 위원장인 오기형 의원도 이날 ﻿국회에서 기자회견을 열고 ﻿“엄격하게 처리하자는 논의가 있었다”고 했다.과거 LG화학과 LG에너지솔루션의 물적 분할이 문제된 데 이어 최근에는 LS그룹의 중복 상장 추진이 논란이다. LS가 비상장 증손회사인 에식스솔루션즈의 상장을 추진하자 소액주주 연대가 거래소에 상장 예비심사 불승인을 촉구하는 탄원서를 제출﻿했다.이 대통령은 전날 신년 기자회견에서도 “﻿분리 상장해서 알맹이를 쏙 빼 가더라﻿”라며 분리 상장을 국내 증시 저평가 이유 중 하나로 거론했다. 또 이 대통령과 특위 위원들은 자사주 의무 소각 등을 담은 ‘3차 상법 개정안’의 신속한 추진에도 뜻을 모았다.