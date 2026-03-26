경북 영덕 풍력발전기 불 모두 꺼져…화재 74시간 만

이미지 확대 경북 영덕군 풍력발전기의 블레이드(날개)가 26일 추락해 화재가 발생했다. 독자 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 영덕군 풍력발전기의 블레이드(날개)가 26일 추락해 화재가 발생했다. 독자 제공

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3명의 사망자를 낸 경북 영덕 풍력발전기 불이 74시간 만에 모두 꺼졌다.경북 영덕군 등에 따르면 26일 오후 3시쯤 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 화재가 발생한 풍력발전기에 고층건물 화재진압용 소방차를 투입해 남아있던 불을 모두 껐다. 지난 23일 오후 1시 11분쯤 불이 난 뒤 약 74시간 만이다.진화가 끝남에 따라 경찰과 소방 당국 등은 철거와 감식 방안을 논의할 예정이다.앞서 지난 23일 영덕풍력발전단지의 풍력발전기 19호기에서 불이 나 발전기에 올라가서 수리하던 작업자 3명이 숨지는 사고가 발생했다.화재 당일 블레이드(날개) 3개 중 2개가 발전기에서 떨어져 추락했으나 남은 블레이드 1개는 이날 발전기 본체에서 떨어졌다.