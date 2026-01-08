“한국 골퍼, 쇼골프로 통한다”… 일본 골프장 송객 1위 등극

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

국내 골프 플랫폼 쇼골프(SHOWGOLF)가 일본 골프장으로 한국 고객을 가장 많이 보내는 핵심 기업으로 자리매김했다고 8일 밝혔다.쇼골프는 2024~2025년 기준, 일본 규슈 지역 184개 골프장 중 내장객 증가율 1위를 기록했다. 이는 단순 중개를 넘어 현지 골프장을 직접 운영하거나 긴밀한 협력 구조를 만든 결과다. 특히 가고시마 ‘사츠마골프＆온천리조트’와 구마모토 ‘아카미즈 골프리조트’는 쇼골프를 통한 한국인 방문 비중이 압도적이다. 이러한 성과는 현지에서도 화제다. 일본 경제 전문 매체 니혼게이자이신문(닛케이)은 쇼골프의 한국 골퍼 유입 사례와 지역 경제에 미치는 영향을 지면 기사로 집중 보도했다.쇼골프의 강점은 철저한 ‘현지화 전략’에 있다. 현지에 한국인 인력이 상주하며 예약부터 라운드 운영, 고객 응대까지 관리해 언어 장벽을 없앴다. 또한 엔저 기조에 맞춰 합리적인 비용의 상품을 기획해 재방문율을 높였다. 업계 관계자는 “규슈 지역 성장률 1위와 닛케이 보도는 쇼골프의 차별화된 운영 능력을 입증한 것”이라며 “앞으로도 일본 내 협력처를 확대해 한국 골퍼들에게 최적화된 환경을 제공하겠다”고 밝혔다.