[서울데이터랩]삼천당제약 2.27% 하락세 기록 중

정연호 기자
입력 2025-09-30 12:42
수정 2025-09-30 12:42
코스닥 시가총액 상위 종목들이 혼조세를 보이고 있다.

30일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)(액면가 500원)은 현재가 460,000원으로 전 거래일 대비 1.29% 하락하며 약세를 보이고 있다. 상장주식수 53,506주에 외국인비율이 13.52%에 달하는 이 종목은 거래량 132,815주를 기록했다. PER 260.77, ROE 29.52을 보이며 재정 상태는 부진한 모습을 보인다. 2위 종목인 에코프로비엠(247540)(액면가 500원)은 현재가 114,200원으로 1.04% 하락했고, 거래량은 120,306주이다. 외국인비율은 11.90%, PER은 -144.19, ROE는 -6.26으로, 재정 지표는 부진하다.

파마리서치(214450)는 1.90% 상승하며 활발한 거래량을 보였고, 펩트론(087010)은 0.52% 상승하며 보합세를 기록하고 있다. 반면, 레인보우로보틱스(277810)는 2.24% 하락했고, 삼천당제약(000250)은 2.27% 하락세를 기록 중이다.



한편, 시가총액 20위권 종목들은 코오롱티슈진(950160)(950160) ▲0.63%, 리노공업(058470)(058470) ▼0.58%, 휴젤(145020)(145020) ▼0.51%, ..., HPSP(403870)(244920) ▼1.03% 등의 성적을 기록하고 있다.

전체 시장에서는 혼조세가 나타나고 있으며, 외국인 비율이 높은 종목들의 거래량이 상대적으로 많다. PER, ROE와 같은 재정 지표가 부진한 종목들이 많아 시장의 불안감을 조성하고 있다.

외국인 비율이 높은 종목들이 대체로 하락세를 보이고 있으며, 거래량 많은 종목들 역시 혼조세를 보이고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
