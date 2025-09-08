[서울데이터랩]금강공업 20.74% 급등…실시간 상승률 1위

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]금강공업 20.74% 급등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-08 09:16
수정 2025-09-08 09:16
8일 오전 9시 10분 금강공업(014280)가 등락률 +20.74%로 급등하며 상승률 1위를 차지했다. 금강공업은 개장 직후 1,532,969주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 900원 오른 5,240원이다.

한편 금강공업의 PER은 -16.96으로 나타나며, ROE는 1.40%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.

이어 상승률 2위 일성건설(013360)은 현재가 1,613원으로 주가가 13.83% 급등하고 있다. 상승률 3위 이수페타시스(007660)는 현재 68,900원으로 9.02% 상승하며 활발히 거래되고 있다. 상승률 4위 이아이디(093230)는 7.34% 상승하며 117원에 거래되고 있다. 상승률 5위 HJ중공업(097230)은 7.25%의 상승세를 타고 29,600원에 거래되고 있다.

6위 세진중공업(075580)은 현재가 20,500원으로 6.22% 상승 중이다. 7위 금강공업우(014285)는 현재가 7,080원으로 5.83% 상승 중이다. 8위 이스타코(015020)는 현재가 664원으로 5.73% 상승 중이다. 9위 인지컨트롤스(023800)는 현재가 5,980원으로 5.65% 상승 중이다. 10위 바이오노트(377740)는 현재가 5,990원으로 5.64% 상승 중이다.



이밖에도 NICE(034310) ▲5.44%, 금호건설(002990) ▲4.83%, 제이준코스메틱(025620) ▲4.80%, OCI홀딩스(010060) ▲4.67%, 두산(000150) ▲4.49%, HD현대에너지솔루션(322000) ▲4.32%, 두산2우B(000157) ▲3.95%, 우진아이엔에스(010400) ▲3.83%, 한신공영(004960) ▲3.73%, 현대차증권(001500) ▲3.71% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
