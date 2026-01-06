日 홋카이도 약국서 물건 훔치고 난동…40대 한국인 현행범 체포

이미지 확대 수갑 이미지. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 수갑 이미지. 아이클릭아트

40대 한국인이 일본 홋카이도의 한 약국에서 물건을 훔친 혐의로 체포됐다.일본 FNN, 홋카이도 UHB에 따르면 지난 5일 홋카이도 오비히로 경찰서는 자신을 한국 국적의 49세 택시 운전사라고 밝힌 남성 A씨를 건조물 손괴 혐의로 현행범 체포했다.앞서 경찰은 이날 낮 12시 10분쯤 약국 직원으로부터 “40~50대의 절도범을 붙잡았다”라는 내용의 신고를 접수해 현장으로 출동했다.경찰에 따르면 A씨는 홋카이도 오토후케초의 약국 문을 발로 차 부순 혐의를 받는다.A씨는 약국 사무실에서 문을 발로 차고 약국 열쇠와 벽을 부수는 등 거세게 난동을 부렸고, 출동한 경찰에 체포됐다.A씨는 경찰 조사에서 범행 사실을 인정했다고 일본 언론들은 전했다.경찰은 A씨의 기물 파손 혐의와 더불어 절도 혐의에 대해서도 수사를 진행하고 있다.