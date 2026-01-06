동작구의회, 병오년 새해 현충원 참배, “구민 중심 의정 활동 다짐”

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
동작구의회 의원들이 새해를 맞아 지난 5일 국립현충원을 방문해 순국선열과 호국영령의 숭고한 뜻을 기리며, 동작구의 새로운 변화와 구민 삶의 질 향상을 위해 의정 역량을 집중할 것을 다짐했다. 사진: 동작구의회 제공.
서울 동작구의회(의장 정재천)가 2026년 병오년 새해를 맞아 국립서울현충원을 참배하며 공식 의정활동의 첫발을 뗐다.
의회는 5일 오후 동작구 국립서울현충원을 찾아 현충탑 앞에 헌화하고 분향했다. 이번 참배는 제9대 동작구의회 임기 마지막 해를 맞이해 그간의 의정 성과를 되돌아보고, 구민을 위해 봉사하겠다는 초심을 재확인하기 위해 마련됐다.
참석 의원들은 순국선열과 호국영령의 숭고한 뜻을 기리며, 동작구의 새로운 변화와 구민 삶의 질 향상을 위해 의정 역량을 집중할 것을 다짐했다.
정재천 의장은 참배 후 방명록에 “순국선열과 호국영령의 뜻을 새기며, 2026년에도 동작구의회는 구민의 삶 향상을 위해 최선을 다하겠습니다”라고 적으며 민생 중심 의정에 대한 의지를 확고히 했다.
김동욱 서울시의원, 전국 최초 ‘결혼준비 보호 조례’, 제17회 2025 매니페스토 약속대상 우수상 수상
서울시의회 김동욱 의원(국민의힘·강남5)이 한국매니페스토실천본부가 주최한 ‘제17회 2025 지방의원 매니페스토 약속대상’에서 좋은조례분야 우수상을 받았다. ‘2025 매니페스토 약속대상’ 좋은조례분야는 입법의 시급성, 독창성, 목적의 적합성 등을 심사해 수여하는 상이다. 김동욱 의원은 전국 최초로 제정된 ‘서울시 결혼준비대행업 관리 및 소비자 보호에 관한 조례’를 통해 입법 성과를 인정받았다. 해당 조례는 결혼준비 과정에서 발생하는 시장 특유의 불투명한 가격 산정 방식과 일방적인 추가 비용 요구 등 불합리한 거래 관행을 제도적으로 개선하기 위해 마련됐다. 특히 소비자가 정보 불균형으로 인해 겪는 피해를 예방하고, 서울시 차원에서 결혼 서비스의 표준화 및 소비자 보호를 지원할 수 있는 법적 근거를 전국 지자체 중 처음으로 명문화했다는 점에서 ‘체감형 입법’의 모범 사례로 평가받았다. 김 의원이 발의한 제정안이 통과되면서 ▲결혼준비대행업 및 표준계약서의 정의 명문화와 서울시의 관리 책무 규정 ▲계약 시 견적·추가비용·환불 조건 등에 대한 자율적 사전 정보제공 ▲공정 거래 질서 확립을 위한 표준계약서 보급 및 활용 촉진 ▲민관 협력체계 구축 및 정기 실태조사
서울시의회 바로가기
의회는 6일 신년인사회를 통해 새해 인사를 전하고, 12일부터 각 동 업무보고회에 참석할 계획이다. 이어 다음 달 2일 제345회 임시회를 개회하며 본격적인 의정 행보를 이어갈 예정이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
동작구의회가 현충원 참배를 한 주된 목적은?