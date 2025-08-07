[서울데이터랩]에스피엑스6900 봉크 스토리 1시간 상승률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 7일 1시 기준 시가총액 300위권 내에서 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 에스피엑스6900(SPX6900)이다. 이 종목은 현재 2348원에 거래되고 있으며, 1시간 등락률은 2.39%로 상위권을 차지했다. 24시간 등락률은 6.82%로 종목의 가격이 전반적으로 상승세를 보이고 있다. 거래량 또한 815억 6193만 원으로 활발한 거래가 이루어지고 있음을 보여준다.봉크(BONK)는 1시간 동안 2.37% 상승하며 두 번째로 높은 등락률을 기록했다. 현재가는 0.034원이며, 24시간 동안 1.35% 상승하여 단기적으로 안정적인 성장세를 보이고 있다. 봉크의 24시간 거래량은 4377억 928만 원으로, 많은 투자자들이 이 종목에 관심을 가지고 있음을 나타낸다.스토리(STORY)는 1시간 동안 1.95% 상승해 8025원에 거래되고 있으며, 최근 24시간 동안에는 -3.14% 하락해 조정을 받은 상태다. 24시간 거래량은 518억 4883만 원으로, 거래가 꾸준히 진행되고 있다. 스토리는 최근 단기 조정 구간을 지나고 있으며, 향후 시장의 반응에 따라 추가적인 움직임이 예상된다.펏지 펭귄(Pudge Penguin)은 47원에 거래되며 1시간 동안 1.94% 상승했다. 24시간 등락률은 2.37%로 안정적인 상승세를 보이고 있다. 거래량은 5049억 6336만 원으로, 거래가 활발하게 진행 중이다. 테조스(Tezos)는 현재 1085원에 거래되며 1시간 동안 1.84% 상승했다. 24시간 동안은 1.36% 상승했으며, 424억 4013만 원의 거래량을 기록했다.같은 시각 헤데라(Hedera)는 1시간 동안 1.81% 상승했으며, 현재가는 341원이다. 24시간 동안 3.44% 상승하여 긍정적인 흐름을 이어가고 있다. 방귀코인(Fartcoin)은 1.76% 상승해 1355원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 4.16% 상승했다. 도그위프햇(Dogwhiphat)은 1.65% 상승하여 1239원에 거래되고 있다. 세이(Say)는 1.59% 상승, 주피터(Jupiter)는 1.57% 상승하며 각각 407원과 660원에 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]