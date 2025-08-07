[서울데이터랩]에스피엑스6900 봉크 스토리 1시간 상승률 상위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]에스피엑스6900 봉크 스토리 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-07 08:45
수정 2025-08-07 08:45
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 7일 1시 기준 시가총액 300위권 내에서 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 에스피엑스6900(SPX6900)이다. 이 종목은 현재 2348원에 거래되고 있으며, 1시간 등락률은 2.39%로 상위권을 차지했다. 24시간 등락률은 6.82%로 종목의 가격이 전반적으로 상승세를 보이고 있다. 거래량 또한 815억 6193만 원으로 활발한 거래가 이루어지고 있음을 보여준다.

봉크(BONK)는 1시간 동안 2.37% 상승하며 두 번째로 높은 등락률을 기록했다. 현재가는 0.034원이며, 24시간 동안 1.35% 상승하여 단기적으로 안정적인 성장세를 보이고 있다. 봉크의 24시간 거래량은 4377억 928만 원으로, 많은 투자자들이 이 종목에 관심을 가지고 있음을 나타낸다.

스토리(STORY)는 1시간 동안 1.95% 상승해 8025원에 거래되고 있으며, 최근 24시간 동안에는 -3.14% 하락해 조정을 받은 상태다. 24시간 거래량은 518억 4883만 원으로, 거래가 꾸준히 진행되고 있다. 스토리는 최근 단기 조정 구간을 지나고 있으며, 향후 시장의 반응에 따라 추가적인 움직임이 예상된다.

펏지 펭귄(Pudge Penguin)은 47원에 거래되며 1시간 동안 1.94% 상승했다. 24시간 등락률은 2.37%로 안정적인 상승세를 보이고 있다. 거래량은 5049억 6336만 원으로, 거래가 활발하게 진행 중이다. 테조스(Tezos)는 현재 1085원에 거래되며 1시간 동안 1.84% 상승했다. 24시간 동안은 1.36% 상승했으며, 424억 4013만 원의 거래량을 기록했다.



같은 시각 헤데라(Hedera)는 1시간 동안 1.81% 상승했으며, 현재가는 341원이다. 24시간 동안 3.44% 상승하여 긍정적인 흐름을 이어가고 있다. 방귀코인(Fartcoin)은 1.76% 상승해 1355원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 4.16% 상승했다. 도그위프햇(Dogwhiphat)은 1.65% 상승하여 1239원에 거래되고 있다. 세이(Say)는 1.59% 상승, 주피터(Jupiter)는 1.57% 상승하며 각각 407원과 660원에 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
121년 역사의 회원이 되시겠어요?
닫기
광고삭제
광고삭제
위로