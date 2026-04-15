류지현호 2.0으로 돌아온다 아시안게임도 지휘

대한야구소프트볼협회 면접 결과 발표

이미지 확대 류지현 야구 국가대표 감독이 7일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 2차전 대한민국과 일본의 경기에서 박수를 보내고 있다. 2026.3.7 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 류지현 야구 국가대표 감독이 7일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 2차전 대한민국과 일본의 경기에서 박수를 보내고 있다. 2026.3.7 연합뉴스

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2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 17년 만의 8강 진출 성과를 낸 류지현 감독이 2026 아이치·나고야아시안게임 야구대표팀 지휘봉도 잡게 됐다.대한야구소프트볼협회는 15일 “올해 연령별 국제대회에 파견할 야구 국가대표 지도자를 공개 모집한 결과 류지현 감독을 아시안게임 야구 국가대표팀 감독 적격자로 선정했다”고 밝혔다. 협회는 지난 10일 경기력향상위원회 회의를 열어 경기력향상위원 면접 평가를 실시했다.류 감독은 국가대표 운영 계획의 구체성과 분석 능력, 통솔력 등 평가 지표 전반에서 긍정 평가를 받았다. 협회는 향후 이사회를 통해 류 감독 선임안을 의결하고 최종적으로 대한체육회 국가대표 지도자 승인을 거친 뒤 류 감독을 야구 국가대표 사령탑으로 공식 확정할 계획이다.한국 야구는 2010 광저우아시안게임부터 2022 항저우아시안게임까지 4회 연속 금메달을 목에 걸었다. 특히 항저우아시안게임은 이전과 달리 선수 선발 기준을 ‘만 25세 이하 프로 입단 4년 차 이하’로 제한한 가운데 낸 결과라 더 의미가 있었다.양해영 대한야구소프트볼협회 회장은 “투명성과 공정성을 최우선으로 해 역량 있는 지도자를 선발하는 데 집중했다”며 “남은 승인 절차를 마치는 대로 조속히 코치진 구성과 선수단 선발 등 본격적인 준비에 들어갈 것”이라고 밝혔다.