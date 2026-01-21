“유격수도 가능합니다” 든든한 김혜성…국대도 빅리그도 도약 꿈꾼다

김하성 부상 이탈…주전 유격수 공백

“어려서부터 좋아했다” 자신감 보여

“부상 없이 엔트리 포함이 목표” 다짐

이미지 확대 김혜성(로스앤젤레스 다저스)이 21일 미국으로 출국하기 위해 인천국제공항 제2터미널을 찾아 취재진과 인터뷰하고 있다. 2026.1.21 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김혜성(로스앤젤레스 다저스)이 21일 미국으로 출국하기 위해 인천국제공항 제2터미널을 찾아 취재진과 인터뷰하고 있다. 2026.1.21 연합뉴스

이미지 확대 김혜성이 21일 미국 출국을 앞두고 인천국제공항 제2터미널에서 팬들에게 사인을 해주고 있다. 2026.1.21 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김혜성이 21일 미국 출국을 앞두고 인천국제공항 제2터미널에서 팬들에게 사인을 해주고 있다. 2026.1.21 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 프로야구 메이저리그(MLB) 데뷔 첫해에 우승 반지를 낀 김혜성(로스앤젤레스 다저스)이 김하성(애틀랜타 브레이브스)의 부상으로 공백이 생긴 월드베이스볼클래식(WBC) 국가대표 주전 유격수에 대한 의지를 드러냈다.김혜성은 21일 미국 출국을 앞두고 인천국제공항에서 취재진과 만나 “어렸을 때부터 유격수 수비도 좋아했다”면서 “WBC에서 유격수로 출전하는 것도 좋다”고 말했다.대표팀은 WBC에서 유격수 김하성과 중견수 이정후(샌프란시스코 자이언츠), 2루수 김혜성으로 ‘MLB 센터라인’을 구축할 계획이었다. 그러나 김하성이 최근 손가락을 크게 다치면서 이 구상은 어그러진 상황이다. 내야 수비의 핵심인 유격수 자리에 공백이 생긴 만큼 대표팀의 고민도 커졌다.김혜성은 프로야구를 대표하는 ‘멀티 플레이어’로 한국에서 유격수와 2루수로 골든글러브를 수상한 경력을 자랑한다. 2021년 유격수로, 2022~2024년에는 2루수로 황금장갑을 꼈다. 빅리그에 진출해서도 김혜성은 다양한 역할을 소화하고 있다.김혜성은 “류지현 대표팀 감독과 (유격수에 관해) 대화를 나누진 않았다”면서 “현재 팀에서도 여러 포지션을 준비하고 있어 어느 위치든 잘할 수 있도록 준비하는 게 내 역할”이라고 강조했다. 경험 많은 김혜성이 내야의 중심을 잡아준다면 대표팀으로서도 큰 도움이 될 수 있다. 김혜성은 “말보다 행동으로 보여줘야 하는 위치”라며 대표팀에서의 역할도 강조했다.다저스가 비시즌 특급 외야수 카일 터커 등을 영입하면서 김혜성은 올 시즌 더 치열한 주전 경쟁을 펼쳐야 한다. 김혜성은 정규시즌 71경기에 출전해 타율 0.280(161타수 45안타) 3홈런 17타점 13도루 19득점에 OPS(출루율+장타율) 0.699를 기록했다.그는 “지난 시즌 부족함을 많이 느꼈다”면서 “올겨울엔 타격 훈련을 많이 했다”고 밝혔다. 이어 “타격을 잘하면 내게 더 많은 기회가 찾아올 것”이라며 “지난 시즌보다 나아진 모습을 보여드리겠다”고 말했다. 지난 시즌 중반 부상으로 이탈했던 경험을 떠올리며 “부상 없이 엔트리에 계속 포함되는 것이 1차 목표”라는 다짐도 전했다.김혜성은 일단 미국에서 다저스 스프링캠프 훈련과 시범 경기 일정을 소화하다가 오는 3월 일본에서 대표팀에 합류할 예정이다. 일본 대표팀에 합류한 팀 동료 오타니 쇼헤이에 대해선 “지난 시즌엔 오타니가 타석에 설 때마다 안타를 치길 응원했는데 이번 대회에선 수비하는 입장에서 범타로 물러나길 바랄 것”이라고 웃어 보였다.