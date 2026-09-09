올시즌 키움이 가장 기다린 그날이 왔다...2027 프로야구 신인드래프트 21일 개최

세줄 요약 2027 KBO 신인드래프트가 21일 서울 롯데호텔 월드에서 열린다. 전면 드래프트로 11라운드까지 진행되며, 2025년 구단 순위 역순에 따라 키움이 1순위 지명권을 행사한다. 하현승과 최지만의 행선지도 관심사다. 21일 신인드래프트 개최, 키움 1순위 지명권

전면 드래프트 11라운드, 하현승·최지만 관심

총 1280명 대상, 팬 110명 입장권 추첨 제공

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아마도 올시즌들어 키움이 가장 기다리던 날이 아닐까.프로야구의 미래를 책임질 주인공들을 선발하는 2027 KBO 신인드래프트가 21일 오후 2시 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열린다.2027 KBO 신인 드래프트는 전면 드래프트 방식으로 진행된다. 지명은 총 11라운드까지 이뤄지며 2025년도 구단 순위의 역순으로 지명권을 행사한다. 이에 따라 키움이 가장 먼저 신인선수를 뽑게 된다. 메이저리그의 유혹을 뿌리치고 KBO 신인드래프트를 택한 고교 최대어로 꼽히는 부산고의 하현승이 유력하다. 이어 두산-KIA-롯데-KT-NC-삼성-SSG-한화-LG 순서로 신인선수를 지명한다. 매 라운드마다 이 순서는 동일하게 적용된다. 다만 NC와 삼성의 3라운드 지명권 트레이드에 따라 NC가 삼성의 3라운드 지명권을 행사하게 된다. 메이저리그에서 통산 67개의 홈런을 날린 최지만(울산 웨일즈)의 행선지가 어디가 될지도 빼놓을 수 없는 관심사다.올해 신인 드래프트 지명 대상자는 고교 졸업 예정자 891명, 대학교 졸업 예정자 326명, 얼리 드래프트 신청자 43명, 해외 아마 및 프로 출신 등 기타 선수 20명 등 총 1280명이다. 아마추어 유망주 집중 육성을 위해 KBO가 2022년부터 매년 개최하고 있는 KBO 넥스트-레벨 트레이닝 캠프 출신 선수들도 이번 드래프트에 참가한다. 지난 2026 KBO 신인 드래프트에서는 1라운드 4명을 포함해 모두 20명이 지명됐다.추첨을 통해 총 110명(70명 추첨, 1인 2매 40명, 1인 1매 30명)의 야구팬에게 입장권이 제공될 예정이다. 입장권은 10일 오전 10시부터 오후 11시 59분까지 KBO 홈페이지에서 신청할 수 있다. 당첨된 팬은 행사 당일 오후 12시 30분부터 행사장인 크리스탈볼룸 앞 안내데스크에서 본인 확인을 거친 뒤 티켓을 수령하면 된다.2027 KBO 신인 드래프트는 케이블 스포츠 채널 KBSN SPORTS가 제작을 맡고 MBC스포츠플러스, SPOTV2와 유무선 플랫폼 TVING에서 생중계한다. SPOTV와 SBS 스포츠는 녹화 중계한다.